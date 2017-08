Previa Monarcas Morelia - Pachuca: necesidad de victoria por ambos bandos

A su manera, estas dos instituciones se las han arreglado para defraudar a todos quienes pusieron expectativas elevadas en la participación durante las primeras jornadas y si bien no hay equipo en la Liga MX que trascienda en las primeras semanas de actividad, lo cierto es que para lo que se tuvo pensado en algún punto por los seguidores, poco o nada se ha mostrado como para realmente pagar algo de esa confianza.

El morbo va tomando su debida dosis dentro de este duelo que inicia con la actividad de la jornada 5, puesto que ya las críticas se van acentuando por parte de ambos bandos; mientras que en un lado la gente comienza a cuestionar la permanencia del estratega, del otro hay dudas sobre el papel que tendrán a finales de año, cuando representen a nuestro país en un torneo de talla internacional, por lo que quien salga perdedor de aquí seguirá con mucho por pensar en el transcurso de los días.

Mostrar un aprendizaje

La temporada pasada fue dolorosa y tortuosa para los michoacanos, que, en medio de la novela vivida en los minutos finales ante Monterrey, salvaron la categoría con un grupo unido que conservó a gran parte de sus jugadores clave, para posteriormente ilusionar con una pretemporada provechosa en triunfos que dejó un buen sabor de boca; ante la inercia positiva se esperaba mostraran el aprendizaje para no tropezar con las mismas piedras.

A la fecha nada ha quedado de lo anterior mencionado, con un grupo al que le duele la definición y que ante la ventaja pareciera volverse endeble, lo que ha hecho que tanto en la prensa como en las gradas se hable de poner el fin a Roberto Hernández en el banquillo. El objetivo solo puede ser el de ganar frente a un rival que viene de un buen resultado, con el fin de respirar más cómodos durante la semana, a sabiendas que de no ser así las repercusiones podrían ser importantes, pues la presión obligaría a la directiva a tomar cartas o a respaldar el proyecto, bajo el entendido de ser una condición que no puede prolongarse mucho más si las cosas van a peor.

Seguir avanzando

Tampoco se puede hablar muy bien de lo que ha sido Pachuca hasta el momento, puesto que después de levantarse con el campeonato frente a Monterrey, poco se ha visto de los ‘Tuzos’ para volver a ese lugar de gloria, más allá de que su proyecto con jóvenes y extranjeros sea agradable, el equipo no ha cuajado del todo a últimas fechas, con la notable excepción de la final de CONCACHAMPIOS que salvó la temporada y se volvió un tema que agrava más el inicio que han tenido.

Uno de los temas que se llevaron la opinión pública durante el mercado de fichajes fueron las contrataciones, entre las que destacan Edson Puch y Honda, entre una serie de elementos que se presumieron con orgullo, sin embargo, se ha mostrado poco del equipo que va a tratar de hacer historia en el mundial de clubes y sin bien ha tenido problemas con la llegada de un par de jugadores, la base del plantel no convence o no lo hizo hasta la semana pasada con la victoria sobre el sub campeón de la Liga, por lo que la meta para este viernes es mostrar que no fue por el momento del rival, sino por una subida de nivel que encaminará a los hidalguenses a donde anhelan.

Jugadores a seguir

Ángel Sepúlveda: En ofensiva se puede hablar de una progresión, mas en la definición queda pendiente una cuenta bastante grande y en el entendido de lo fuerte que se marcará a Ruidíaz después de sus campeonatos como goleador, Sepúlveda puede aportar ya sea en quitarle marca o tomar la responsabilidad momentáneamente. Ya ante Querétaro convirtió su primera anotación y podría seguir en racha gracias a la soltura y tenacidad en el área que lo han llevado a Selección Nacional en diferentes ocasiones. De lograrlo estaría probando su valía para el esquema táctico de los ‘Rojiamarillos’.

Erick Gutiérrez: Ya hace algunas temporadas del último campeonato, se vuelve muy fácil olvidarse de ello, pero Gutiérrez fue quien hizo el gol que les dio la dicha de convertirse en monarcas del balompié nacional y ante la duda que han generado los refuerzos que no se encuentran en su mejor nivel, su aparición podría tornarse vital, retomando el puesto de héroe que logró en aquel título. Ya dio la primera victoria a los pupilos de Diego Alonso el pasado fin de semana y puede ser clave para hacerlo ahora en el Estadio Morelos. De ser así, sería otra de las cartas fuertes para el Mundial de Clubes.

Últimas alineaciones