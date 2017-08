Previa Monarcas Morelia - América: rivalidades que no saben de rachas

El camino que ambos han labrado en el campeonato hasta la fecha es completamente disparejo, por un lado, tenemos en Monarcas Morelia al equipo que pareciera haberle rebotado la satisfacción y alegría que consiguieron a finales del semestre pasado, mientras que por el otro está América, que con un nuevo proceso que pareciera estarse afianzando a los objetivos con los que vienen en mente; el juego desempeñado y sus últimos resultados les da para creer en un favoritismo para este juego, aunque no de manera total, pues los de Michoacán ya pudieron ganar en el certamen.

Como tal hablamos de una cuestión de orgullo, ya que por las circunstancias que sean, pero es considerado un clásico y como se sabe, en este tipo de duelos no existe otra cosa más que el querer salir como ganador, pero el morbo que se carga del lado de los que juegan en el Estadio Morelos, hace que exista una presión doble para salir a llevarse los tres puntos a como dé lugar, mientras que los de Herrera quieren despegar el vuelo.

Destino dudoso o poner fin a la malaria:

El panorama es cada vez más preocupante dentro del campamento michoacano y pocas cosas se pueden agregar a lo que se ha comentado hasta ahora; se nota una cierta desesperación dentro del grupo, miedo, necesidad excesiva por ciertos jugadores y un sacrificio que no se acerca a lo que se hizo en el Clausura 2017. Tal vez parte de la responsabilidad sea de Roberto Hernández, cuya cabeza ya es pedida por los aficionados, con quienes tienen una deuda en casa y en caso de no ganar podría hablarse de un nuevo caso en el que la derrota frente los capitalinos representa el adiós de un estratega ‘Rojiamarillo’.

Pero más allá de si esto se trata de un ritual o no, el futuro de ‘La Monarquía’ depende en gran parte de lo que ocurra aquí, puesto que tras la salida de Roberto las opciones para tomar al equipo no son claras y hablamos de un proceso complicado que debería entrar de lleno con resultados para no correr riesgo de volver a caer en la parte baja de los cocientes, por lo que deben sacar el orgullo por delante, a sabiendas que un clásico no es cualquier cosa, que este es el único que por el momento pueden presumir tener, debe ser aquí un punto de subida, de lo contrario no sabemos lo que pueda suceder.

Como aspecto positivo tienen el hecho del orgullo que juega más que cualquier otro resultado previo y que vienen en buen momento anímico por haberle pegado a Pumas a media semana.

Con miras a lo más alto:

Doloroso y poco más fue lo que se sintió para el público americanista ver al eterno adversario coronarse, acto que obligó a la directiva a tomar medidas, reflejadas en un armado más fuerte del equipo, además de traer de vuelta a Miguel Herrera. Pese a que el inicio no fue el más prometedor, todo ha terminado por cuajar, impulsando a los ‘Azulcremas’ como unos de los que mejor juegan hasta el momento, pero para alguien como ‘El Piojo’ eso no es suficiente; siguen a la caza de Monterrey en la punta.

Los objetivos a largo plazo con sencillos, recuperar el mote de el máximo ganador en la Liga Bancomer MX, ya en cuanto a algo más corto buscan desquitarse de Chivas aprovechando el mal paso, pero por lo pronto comenzarían con imponerse en este Clásico, para seguir subiendo posiciones, respondiendo las unidades perdidas en la igualada a media semana.

Vencer entonces tiene su grado de importancia tanto por estadísticas como fuera de ellas y por lo labrado hasta ahora, poco sería mejor que tres puntos con un marcador contundente; en pocas palabras gustar, golear y ganar es lo que desea América, aunque jugar contra un equipo motivado no es sencillo.

Jugadores que seguir:

Gabriel Achilier: Para este punto es complicado mencionar a un jugador que sea capaz de cargar con el peso de todo el equipo, sin embargo, él es el capitán, el hombre que debe poner la actitud para contagiar y saber llevar a los suyos, aunque su trabajo ya sea de regularidad notoria, es más importante que nunca que aquí sea el dé peso en la cancha, tanto en la cuestión de la mentalidad, como intentando frenar la inercia de goles que reciben por encuentro, lo cual les ha impedido mantener la ventaja en varios cotejos. Poéticamente fue contra América contra quien debutó y ahora más que nunca es crucial su presencia.

Cecilio Domínguez: No es ninguna sorpresa, hoy en día ‘Las Águilas’ cuentan con un plantel lleno de calidad y competitivo como su historia lo amerita. En medio de esta camada que busca hacer historia nos encontramos con Cecilio, alguien que desde la temporada pasada se sumó al nido con una promesa goleadora, que ahora en su segundo campeonato parece estarse materializando. Hasta ahora su participación ha sido destacada con 3 dianas hasta el momento con una productividad notable y la zaga local deberá prestarle especial atención o puede hacer una fiesta personal en el Estadio Morelos.

Posibles alineaciones: