Roberto Hernández: “La entrega del equipo es importante”

El director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, aseguró que la entrega que ha tenido la escuadra rojiamarilla en los últimos encuentros les ha permitido cosechar puntos, sin embargo en el duelo frente a León la falta de contundencia volvió a aparecer como uno de los factores que se deben mejorar.

“El equipo juega bien, anda bien, se entrega. Sacamos 7 puntos de 9 en esta semana, eso demuestra que estamos bien. Si hace falta que elevemos el nivel de algunos jugadores, pero estamos en tiempo para llegar buen momento al final del torneo”.

“El primer tiempo me gustó mucho, generamos acciones, un penal al minuto 2, una clara de gol al minuto 3, hicimos buen desarrollo de juego, no supimos concretar, eso es real. En el segundo tiempo sentimos el trajín de 3 juegos en una semana. Ahora bien, estuvimos mermados pero normal, no nos acalambramos ni nada por el estilo. Si nos faltó contundencia para sacar el partido adelante. Al final también pudimos haber perdido con un penal. Parecía ya un partido de Liguilla, con ritmo de Liguilla pero estuvimos muy cerca de llevarnos el triunfo”.

El objetivo principal sigue siendo llegar a 25 puntos y amarrar la clasificación a la fiesta grande del futbol mexicano lo más pronto posible ya que a la falta de 3 encuentros aún se encuentran entre los primeros 8 lugares de la tabla general.

“No estamos en peligro porque estamos los equipos muy pegados en puntos. Esto parece un juego de Liguilla. Debemos de ganarle a este tipo de rivales si queremos estar ahí. Si debimos de sacar otros dos puntos hoy y si se aplaza la llegada a la siguiente fase por el momento, pero debemos ganar y creo que podemos llegar”.

Para este duelo Monarcas tuvo 2 bajas importantes, Jefferson Cuero y Gerardo Rodríguez no aparecieron en el 11 del estratega purépecha debido a algunas lesiones.

Cuero se encuentra en recuperación por lo que tuvo actividad en la Sub 20 para reintegrarse lo más rápido posible, mientras que Rodríguez presentó algunas molestias después del encuentro contra Atlas por lo que aún se está en evaluación.

“Tiene una lesión que le ha dado muchos problemas y no ha estado del todo bien. Contra Chivas jugó un poco pero no lo ha dejado. Hoy tuvo que hacer minutos en Sub 20 y esperamos contar con él para el partido de Copa MX del martes. Pero es real, no ha estado del todo bien. Y esperamos que se recupere, necesitamos al Cuero de siempre. Es un jugador importante y sus actuaciones y sus números así lo dicen”.

“Gerardo después del partido contra Atlas tuvo una molestia en el muslo. Como hemos tenido muchos juegos preferimos poner a los que están al 100 por ciento. Pero el muchacho lo hace bien es muy importante para el equipo. Nuestra escuadra ha sabido jugar con el que está y con el que no está. Es difícil hacer cambios y mantener un buen nivel de juego, pero lo hemos conseguido”.

Ahora la concentración de la Monarquía se enfocará en el duelo contra Xolos, pues buscarán seguir avanzando en la Copa Mx.

“Va a ser un partido muy difícil, Tijuana siempre ha puesto una base muy importante de jugadores titulares de liga en sus juegos de Copa MX, y nosotros vamos a respetar el hecho de que hay un equipo que juega la Copa y otro que juega la Liga porque los dos lo han hecho muy bien. Vamos a respetar eso y así vamos a encarar el compromiso”.