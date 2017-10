Previa Monarcas Morelia vs Xolos: con revanchas en la mira

Los cruces importantes de la Copa llegan después de la pausa que habían sufrido a raíz de las situaciones vividas en el país; ahora Monarcas Morelia y Tijuana chocan en uno de los enfrentamientos que se antojan interesantes por la participación de ambos en el certamen copero, que ya se ha dado antes con un resultado favorable para los michoacanos, que además cargan con el momento anímico en la Liga como un factor favorable.

Camino a la revancha:

Librarse del descenso de una forma dramática, que no le pide nada a algún guion de película, no fue lo único que la escuadra de Roberto Hernández hizo la temporada pasada, puesto que, en medio de la penumbra se apareció una Final que no estaba presupuestada para los aficionados ‘Rojiamarillos’, en un certamen que ya habían levantado antes y que, pese a que no se consiguió la victoria, fue un escape de presión para la gente, que se ilusionó de nueva cuenta gracias al trabajo realizado sobre el terreno de juego por parte de los que jugaron.

El objetivo de ‘La Monarquía’ en el torneo copero es conseguir sacarse la espina que no logró ante Chivas; Xolos es una de las tantas pruebas en el camino para un grupo que, ya en los malos momentos pudo aspirar a lo más grande y ahora sin presión, aunado al momento que viven actualmente, se antojaría para trazarse ese objetivo en el horizonte. Puede ser también una oportunidad para los que quieran mostrarse ante el estratega, previo a una Liguilla cada vez más cercana.

El perro no quiere, necesita ladrar:

La campaña del ‘Chacho’ Coudet ha sido un completo sube y baja, comenzando desde los resultados negativos, la subida que pareció ser el cierre de temporada ansiado y que ahora pareciera complicarse al estar hoy fuera de los ocho primeros lugares. A eso habría que sumarle que la calificación a octavos no fue la ideal en la tabla, para entender que si hay algo que pueda motivar y dar la seguridad que tanto requieren, hay que dar el golpe de autoridad en este campeonato.

El rival no hace que se vea muy optimista este compromiso, puesto que, en Liga recibieron una goleada a manos de ellos hace relativamente poco, además que sus últimos cruces en el certamen de Copa han acabado en favor del ’Equipo de la Fuerza’, pero por fortuna para ‘El Xolaje’, esto es el futbol mexicano y cualquier cosa puede pasar. Tener una participación importante aquí puede funcionar como un envión anímico para encarar las últimas fechas del Apertura 2017.

Jugadores que seguir:

Jorge Valadéz: en el balompié moderno debutar jugadores ha llegado a volverse poco común en muchos equipos. Por eso es que cuando aparecen las oportunidades se siente como algo especial, un tema que está viviéndose con Jorge Valadéz, que desde su primer cotejo ha recibido oportunidades por parte de la directiva y en Copa pareciera tener una oportunidad de seguir acumulando terreno, experiencia y probar sus capacidades. Suponiendo que se respete su lugar en el cuadro inicial, tiene la ocasión de probar su temple en un duelo de eliminación directa.

Víctor Malcorra: Eduardo Coudet ha apostado por sumar una buena parte de los que juegan en Liga para pelear por el certamen copero y bajo ese entendido, Malcorra puede tomar el lugar protagónico para ayudar a su equipo a conseguir el boleto a Cuartos de Final. El dorsal 10 es un número que no debe tomarse a la ligera y sus actuaciones en toda competición en que participe deben probar que puede ser el hombre de peso para el cuadro fronterizo, de sacar los resultados cuando más se necesita por el momento vivido.

Posibles alineaciones: