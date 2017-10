Carlos Guzmán: "Queremos asegurar Liguilla"

Google Plus

(Foto: Fedy Gómez | VAVEL México)

Luego de la derrota sufrida en casa ante Xolos de Tijuana en los Octavos de Final de la Copa Corona MX, en su edición Apertura 2017, el defensor de Monarcas Morelia, Carlos Guzmán, reconoció que se trató de un golpe en lo anímico para el grupo, puesto que, era parte de los objetivos llegar hasta la Final, a su vez que indagó en los aspectos que acompañaron la eliminación, no obstante, destacó el trabajo de la competencia interna:

“Fue un golpe duro y doloroso, sobre todo porque teníamos la firme intención de llegar a las finales en ambas competencias, se venían haciendo bien las cosas, tuvimos una reacción importante, al final nos tocó perder en penales, pero creo que desde el día uno la competencia interna ha sido clave y nos encontramos en donde estamos por ello”.

“Nos duele mucho haber quedado eliminados, sobre todo por un error arbitral, que a mi gusto no hay duda de que la jugada era válida, pero sabemos que son humanos, se equivocan, el arbitraje estuvo cargado de un lado y nos terminó mermando, también es claro que regalamos medio tiempo”, comentó.

Respecto a la forma en que se trabaja colectivamente luego de este resultado, el campeón del mundo sub 17, mencionó que la unidad se mantiene dentro del vestidor, misma que los tiene con vistas a quedar en puestos de Liguilla, debido a que es la meta primordial y no considera que estén en un mal momento futbolístico: “Si algo nos ha caracterizado es la unión del equipo, estamos dándole la vuelta a la página, nos deja con tristeza la eliminación, pero tenemos que poner la mira en la liga, queremos asegurar la Liguilla, lo más pronto posible y por qué no hacerlo desde este domingo”.

“Nos ocupa bastante mantener el buen momento del equipo, hemos tenido malos episodios, pero también muy buenos, creo que estamos en un buen momento, enfocarnos en la liga y asegurar el primer objetivo del torneo, que es entrar a Liguilla”, finalizó Carlos Guzmán.