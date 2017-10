Juan Pablo Rodríguez quiere un campeonato con Monarcas Morelia

Google Plus

(Fotp: Fabio Barrera | VAVEL México)

El jugador de Monarcas Morelia, Juan Pablo Rodríguez, aseguró, luego de caer en penales ante Xolos de Tijuana en el Estadio Morelos, que significó la eliminación de la Copa Corona MX, que es una situación indigesta para el plantel en general, puesto que se había logrado llevar un papel importante dentro de la competición, no obstante, ya cambiaron la mentalidad para el siguiente compromiso:

"Sin duda el hecho de quedar eliminados nos deja tristes, sobre todo los que teníamos participación en la Copa y veíamos ahí una oportunidad de mostrarnos al Cuerpo Técnico, veníamos haciendo las cosas bien, y al final nos quedamos en el camino, lo bonito de esto es que las revanchas son prontas y el domingo tenemos una ante Toluca”.

Respecto al enfrentamiento correspondiente a la jornada 16 del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, el ex capitán de la escuadra michoacana aseveró que, pese a que se encuentran parejos en cuanto a unidades, la racha que acumulan lo hace sentirse en un momento más óptimo que el rival:

“Somos un equipo más compacto que sabe a lo que juega, que ha conseguido resultados importantes en canchas complicadas, sin duda es un partido especial porque ambos equipos tenemos la posibilidad de estar en Liguilla, tenemos los mismos puntos, quizás tienen la ventaja de estar en casa, pero nosotros hemos venido haciendo bien las cosas en cualquier cancha, nosotros estamos tranquilos y no pensamos tanto en ellos”.

Finalmente, mencionó que para él sería significativo el poner fin a su carrera levantando un título con ‘El Equipo de la Fuerza': “Sería una forma extraordinaria de cerrar una carrera de casi 21 años, he sido campeón en otros equipos y desde que llegué acá me he visualizado y soñado con levantar un campeonato con este equipo, así que sería bonito cerrar mi carrera con un título con esta institución”, culminó ‘El Cható’.