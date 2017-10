Monarcas camino a la liguilla

Google Plus

Con dos fechas pendientes matemáticamente Monarcas ya debería estar amarrando un boleto para la liguilla del futbol mexicano, no obstante hay un pequeño problema, y es que los juegos pendientes y lo apretado de la tabla todavía pueden impedirlo, un que sea muy poco .

Los juegos pendientes.

Monarcas recibe en casa a Cruz Azul para la jornada 16, pero la ‘máquina’ viene en un camino en picada, después de dos partidos consecutivos perdiendo llega con una racha completamente distinta a la de Morelia, quien no ha perdido desde hace cuatro juegos, y apenas cosecha cuatro empate y una derrotas en casa.

Pero si el Morelos es una fortaleza, a Monarcas se le da también bien la visita, pues sólo en dos ocasiones no ha sacado puntos de viaje, sólo en dos ocasiones ha caído en patio ajeno, por lo que Necaxa deberá cuidarse de no dejarse ganar en la última fecha.

Ambos equipos son rivales directos de la clasificación, Cruz Azul marcha como octavo en este momento, mientras que quien más preocupa es Necaxa, que con 24 puntos podría bajar a Monarcas incluso con la ayuda ‘celeste’ un empate ante cualquiera significaría la clasificación.

Salir de los primeros cinco.

Con 26 puntos, el cuadro canarios ocupa el lugar tres de la general, con seis puntos en disputa podría aspirar incluso al segundo lugar; no obstante, América y León, también con los mismos dígitos, pueden bajarlo hasta el cuarto o quinto lugar.

Ambos equipos tienen rivales complicados, León en la última jornada va contra el todavía campeón que amenaza con revivir y contra un Xolos desesperado por sacar puntos cuanto antes; pero América la tiene un poco más complicada pues va contra un Puebla que ha cambiado su cara gracias a Meza y cierra con Santos que comienza a tomar nuevos bríos.

El que le puede quitar la liguilla.

Tristemente para Morelia, ninguno de los equipos que están bajo Monarcas se enfrentan entre sí, a excepción de Cruz Azul y Necaxa con el propio Morelia, por lo que de ganar sus últimos partidos podrían bajarlo incluso hasta el peldaño número nueve, irónicamente, el único que puede hacer esto es Atlas.

El “hermano incómodo” de los michoacanos de momento ha cosechado 20 puntos, seis menos que los morelianos, pero parece que la liga presionará para que se juegue el duelo contra Tigres, pues lo marcan como pendiente, aunque los norteños, y el reglamento, afirmen que los universitarios ganaron ese encuentro.

La combinación letal que dejaría a Morelia sin liguilla sería la tripleta de triunfos de Atlas, más un par de derrotas de los michoacanos contra rivales de la clasificación, por lo menos un empate de León y América, más otro triunfo de la ‘máquina’ en la última fecha.

Sin duda luce casi imposible que Monarcas no entre a la liguilla, pues bajo este presupuesto sólo necesita un punto para amarrar su clasificación, no obstante, para la afición lo mejor que podría pasar es que Morelia cerrara de local las eliminatorias de la fiesta grande.

Pero el futbol no tiene palabra de honor y lo más bello de este deporte es que todo puede pasar, aunque el silbante pite un penal en el minuto 90, aunque la Liga no quiera ver campeón a un equipo, aunque ya se haya acabado el tiempo regular, incluso con pésimos arbitrajes, hasta que el balón deja de rodar, los sueños no han acabado…