El maldito balón parado

Foto: contramuro

Todos hemos visto el increíble repunte que tuvo el equipo durante este torneo, empezando muy mal, para después volver a ser ese Morelia protagonista que todos queremos ver, pero como todo equipo hay un punto débil que siempre se debe mejorar, en este caso es el balón parado, “la monarquía” ha sufrido mucho en este aspecto.

Monarcas no se caracteriza por ser un equipo con mucha altura y quieras que no, este es un factor importante para las jugadas a balón parado, ya sea en contra o favor. Podemos ver en los partidos del equipo que los jugadores se pierden al momento de la marca, la mayoría de los equipos que juegan vs Morelia saben de las dificultades que causan este tipo de jugadas al equipo y casi siempre podemos ver dos cabezazos en el área de los purépechas, algo que no tendría que ocurrir.

Se ha vuelto constate que les hagan goles de bola parada, parece que los jugadores no entienden como se tiene que marcar en estas jugadas, se pierden, no se ubican y todo esto puede derivar en gol. También es una debilidad cuando se trata de una jugada a favor, no es el fuerte del equipo, conseguir un tiro de esquina para Morelia es como no conseguir nada, ya que no es única ocasión que sepan aprovechar.

Esperemos este no sea un factor que los pueda afectar de cara a la liguilla, sabiendo que si tienes una mala tarde le dices adiós a la oportunidad de levantar la copa.