Sepúlveda sabe que se juegan la clasificación

(Foto: Diana Vega | VAVEL México)

El delantero de Monarcas Morelia, Ángel Sepúlveda, aseguró que el encuentro frente a Necaxa será complico, sin embargó confía en que podrán sacar el resultado positivo para así contar con su boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

“No hemos conseguido nada, teníamos la meta de 26 puntos para calificar, hoy los tenemos, pero no así el boleto a la Liguilla, esa es la realidad, entonces tenemos que afrontar el partido que viene de buena manera, buscando ganar para poder recibir en casa los Cuartos de Final”.

La competencia interna ha sido fuerte en la escuadra rojiamarilla, y Sepúlveda afirmó que desde su regreso al equipo ha dado su máximo esfuerzo para colaborar en los resultados positivos.

Sin duda la clasificación a la liguilla se ha cerrado, pues a pesar de que cuentan con 26 puntos, no tienen un lugar asegurado a diferencia de otros torneos en los que con esa cantidad de unidades ya se encuentran a la espera de su rival.

“Desde que llegué se ha criticado y evaluado mi rendimiento, siempre he puesto al equipo por delante, no ha sido mi mejor torneo, pero tampoco el peor, siempre he trabajado al 100%, lo que buscamos por encima de cualquier persona es que el equipo ande bien”.

“El equipo está consciente de lo que hemos hecho y de lo que hemos dejado de hacer, tenemos 26 puntos, falta una fecha, normalmente con los puntos que tenemos deberíamos de estar pensando en Liguilla, pero ahora el torneo está muy apretado y ahora tenemos que sumar al menos un punto para entrar a la siguiente ronda”.

De manera personal, el michoacano sabe que deberá esforzarse para aparecer en el cuadro titular de Roberto Hernández y mantenerse en él.

“Me ha tocado jugar en varias posiciones, yo siempre daré lo mejor de mí en beneficio del equipo y si el entrenador me pone en alguna zona es porque sabe que le puedo ser útil ahí. Tengo que seguir trabajando y esperando las oportunidades que se me brindan”.