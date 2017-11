Roberto Hernandez: “Debemos seguir trabajando para lograr todos los sueños que tenemos”

Google Plus

(Foto: Leonardo Aguilar | VAVEL México)

Ya estando calificado a la Liguilla del torneo Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX, el equipo de la capital michoacana, Monarcas Morelia, ganó su último juego por un marcador de 1-2 ante la escuadra de Necaxa en el Estadio Victoria.

Roberto Hernández, después de hacer un excelente torneo, piensa que el mérito que hicieron los jugadores fue lo que los hizo llegar a la liguilla: “Sí, hay que pensar en ese otro torneo en el cual te la juegas a dos partidos, ya habíamos adelantado un poco porque estábamos dentro desde ayer, es meritorio estar dentro por lo que hicieron los muchachos durante todo el torneo”.

La escuadra purépecha, en este torneo, sumó la cantidad de 29 puntos, con lo que se meten de lleno a la liguilla; con este triunfo, el ‘hermano menor’, Atlas de Guadalajara, también logró su pase, por lo cual el estratega monarca siente que no le hizo ningún tipo de favor: “Honestamente no nos detenemos a pensar en eso, nosotros veníamos a ganar, lo habíamos planeado así, se dieron las cosas y hoy nos alcanza para sumar 29 unidades en el torneo”.

Roberto se dijo contento ante la situación de recibir el primer partido de liguilla en casa, además que deben de ir paso a paso con la ilusión de quedar campeones nuevamente: “Estoy contento y a gusto con esa situación, se hace justicia por el esfuerzo que hicimos durante el torneo. Ahora nadie nos puede quitar el sueño de campeonar, pero iremos paso a paso, y primero tenemos que enfrentar los Cuartos de Final”.

Por último, mencionó estar orgulloso de sus jugadores y les agradece todo el esfuerzo realizado durante todo el torneo, ya que ellos son los que han llegado hasta las instancias a las que ha llegado el equipo: “Uno no es nada sin los jugadores, por eso no me canso de agradecerles y admirar lo que hacen, tenemos que seguir trabajando para lograr todos los sueños que tenemos”.