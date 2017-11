Jugadores que han estado en Monarcas Morelia y Toluca

Google Plus

Con la temporada regular finalizada, la Liga Bancomer MX se encuentra en los Cuartos de Final de la competencia y el rival para que Monarcas Morelia busque trascender es Toluca, quien se encuentra en celebración de su centenario. La historia que rodea a estos dos equipos no es desconocida por sus aficionados en cuanto a duelos históricos en etapas de eliminatoria o en contienda definitiva, no obstante, hoy hablaremos de los jugadores que tuvieron la oportunidad de defender ambas playeras en su carrera:

Wilson Tiago:

En su momento un jugador que rindió frutos para la institución michoacana. Le tocó la oportunidad de compartir vestuario Moisés Muñoz, Martín Romero y Omar Trujillo, considerado como una figura del momento en el balompié local debido a su trabajo en la media cancha. Se mantuvo del 2005 al 2009 con un cumulo total de 159 partidos, de los cuales fue titular en 127, con 9 goles, 12, 800 minutos, además de sus apariciones en las Interligas del 2007, 2008 y 2009, aparte de la Superliga en 2007.

Luego de un exitoso paso por Brasil, su regreso a México se daría hasta el 2012, ahora enfundado en los colores del Deportivo Toluca, en donde no tuvo un rendimiento similar, que le dejó una estancia de un par de años, sin anotaciones, antes de pasar a formar parte de los Tiburones Rojos de Veracruz.

José Manuel Cruzalta:

Un jugador que pasó sin pena ni gloria en su carrera. Debutó con los ‘Diablos Rojos’ en 2001, no obstante, no pudo tener regularidad, pese a que estuvo presente en los campeonatos triunfales de los Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y el Bicentenario 2010, aunque haya quienes lo recuerden más por la jugada polémica con César Villaluz en la Final del 2008, de la que éste ya no se pudo recuperar.

Luego de salir de la institución sin escandalo de por medio, se fue a préstamo con ‘El Equipo de la Fuerza’, en donde no consiguió mejorar su rendimiento y tras un año pasó a jugar a la División de Ascenso.

Héctor Mancilla:

Después de un paso breve por algunos clubes de la Primera División, Mancilla llegó en 2008 al cuadro ‘Choricero’ para convertirse en un referente a la ofensiva, que en 2010 consiguió estar entre los 20 mejores goleadores del mundo con 15 tantos, acumulando un número destacable de 55 dianas en los 96 cotejos disputados durante su estancia, que catapultaron su salida a un Tigres que buscaba regresar a planes importantes.

Su arribo a ‘La Monarquía’ se dio en 2013 procedente del Atlas, quedándose con un lugar importante en la historia reciente con sus nada despreciables 23 goles en 49 partidos, conformando una figura en un puesto de la cancha que los morelianas sufrieron tras su salida en 2014 rumbo a Colombia, puesto que llegó a considerarse como una de las cartas importantes de medio campo para adelante.

Gerardo Rodríguez:

El más reciente del conteo. Tuvo una cosecha importante durante su estancia en Pachuca, lo cual lo llevó a ser considerado por Enrique Meza para unirse a su plantilla en 2012 con Toluca, teniendo participación constante, para posteriormente irse a préstamo con Chivas y lucir como un jugador rentable en la defensa.

Actualmente pertenece a Monarcas, con quienes ha tenido juego durante el 2017, el final del Clausura y en buena del actual certamen, rotando posiciones entre la lateral y la central, considerado para la titularidad cada que se encuentra en buen estado para ver actividad sobre el terreno de juego.

Carlos Morales:

El único del listado que sabe lo que es ser campeón con ambas instituciones. Carlos Adrián es considerado como uno de los grandes ídolos de la afición ‘Rojiamarilla’, no solo por el tiempo ligado al club, sino que es el sobreviviente de aquella generación del 2000 con la que consiguieron el campeonato de Liga, misma con la que lograron el subcampeonato en 2002, además de la Copa MX conseguida en el Apertura 2013.

En tanto que, jugando para Toluca, no pudo detener a las Chivas de su hermano, Ramón Morales, cayendo en la Final del Apertura 2006, pero probaría su valía al tener revancha en el Apertura 2008, con un título de varios que ha conseguido en su carrera con diversos equipos.