Alfonso Sosa: "No hemos logrado nuestro objetivo principal"

(Foto: Club Necaxa)

En las instalaciones de su Casa Club, los Rayos del Necaxa iniciaron con sus trabajos de preparación rumbo al Clausura 2017, torneo en el que buscarán asegurar su permanencia en la Liga Bancomer MX.

Respecto a dicho certamen, Luis Alfonso Sosa se dijo consciente que no deberán bajar el ritmo, ya que aún no logran salvarse del descenso: “Estamos trabajando en lo que viene, para enfrentar el próximo torneo de igual o mejor manera que como lo hicimos el anterior, sabemos que siempre hay muchas cosas que mejorar, ahora por lo pronto lo que tenemos que evitar es el relajamiento, no hay ninguna razón para aflojar porque no hemos logrado nuestro objetivo principal. En medida en que nosotros mejoremos con el balón, iremos creciendo como equipo”.

Además, pese a que dejó muy en claro que la Liga es prioridad, resaltó que la Copa les servirá para tener en buena a forma a varios elementos de su plantilla: “Nosotros estamos enfocados en la liga, la copa es una buena oportunidad para los jugadores que habitualmente no tienen participación en la liga, son cuatro partidos para participar, con opción a más; nos ayuda en eso”.

Sobre sus primeros refuerzos: Maxi Barreiro y Nicolás Maturana, mencionó que espera sean de mucha ayuda para la delantera rojiblanca: “Hablamos junto con la directiva de fortalecernos sobre todo en la parte ofensiva; son jugadores que nos pueden venir muy bien por sus características en esa zona del campo. Tienen deseos de triunfar en el futbol mexicano y necesitarán meterse rápidamente en la dinámica del equipo, de la ciudad, de la institución, de la exigencia y en la medida en la que ellos lo hagan, el equipo va a fortalecerse”.

Por último, 'Poncho' explicó la razón por lo cual no contrataron a ningún jugador en el Draft del futbol mexicano: "Es que las posiciones que nosotros buscábamos no salían o estaban muy caros, por eso se determinó gente de fuera".