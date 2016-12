Barreiro, Aguirre y Maturana, contentos de llegar a Necaxa

Google Plus

(Foto: Club Necaxa)

Este miércoles, en su presentación oficial como refuerzos del Club Necaxa para el torneo Clausura 2017: Maximiliano Barreiro, Jonás Aguirre y Nicolás Maturana, aseguraron sentirse muy bien por haber llegado al futbol mexicano para defender la camiseta de los Rayos.

El centro delantero, Maxi Barreiro, espera acumular una buena cuota de anotaciones, tal como lo hizo en el 2016 con el Club Delfín Sporting: “Vengo a sumar, a tratar de hacer lo mismo que hice en Ecuador. Sé que este es un equipo grande de México; ver el Estadio (Victoria) y estar en esa cancha es algo muy lindo para mí, así que trataré de hacer lo mismo que hice en el futbol ecuatoriano. Obviamente vengo con mucha responsabilidad, con las ganas de hacer los cosas bien y sumarme al grupo de la mejor manera”.

Además, el argentino mencionó cómo han sido sus primeros días en Aguascalientes: “Hace una semana que estoy acá, la verdad es que es una ciudad muy tranquila y muy linda; la gente y los compañeros me han hecho sentir bien. Lo importante es que mi siento a gusto, así que solo queda trabajar y adaptarme rápidamente a este futbol”.

(Foto: Club Necaxa)

Por su parte, Jonás Aguirre se comprometió a dar su mejor esfuerzo para ayudar a la causa de los ‘Electricistas’: “En lo personal, es muy importante estar acá; estaba con muchas ansias, esperando esta llegada, por fin se pudo dar. Como decía ‘Maxi’, estoy dispuesto a todo, a sumar y dar lo mejor de mí para el equipo”.

A la vez, el mediocampista argentino aseguró que ha recibido un buen trato de los hidrocálidos: “Llegué recién ayer, pero la gente me ha tratado muy bien, es muy simpática y muy amable; me han hecho sentir bien, así que seguramente me voy a adaptar rápido”.

(Foto: Club Necaxa)

El último en hablar fue Nicolás Maturana, quien espera conseguir resultados positivos: “Vengo a representar una institución grande. Para mí es un paso importante venir a este club, lo desee hace tiempo y se me dio, así que espero aportar mi granito de arena y lograr cosas importantes”.

Para acabar, el extremo chileno declaró lo que buscará aportarle al cuadro dirigido por Alfonso Sosa: “Estoy contento, mi responsabilidad es aportar goles, asistencias y ayudar a mis compañeros a ganar partidos. Yo vengo a sumar, a hacer las cosas bien, y qué mejor que hay varios chilenos para adaptarme bien al grupo”.