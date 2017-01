Alfonso Sosa: "Quiero ser campeón"

(Foto: Club Necaxa)

Este viernes, los Rayos del Necaxa disputaron su último partido de preparación de cara al Clausura 2017, en el cual fueron goleados 5-2 por el conjunto de León. Posteriormente al encuentro, Alfonso Sosa expresó su sentir respecto al funcionamiento futbolístico que tuvieron sus pupilos en esta corta pretemporada.

“Hemos ido evolucionando, lógicamente el resultado pasa a segundo término, pero tampoco es para minimizarlo, porque nos equivocamos demasiado; es una referencia que tenemos para ir ajustando, sobre todo con los días que tenemos para el arranque del torneo”.

A la vez, de manera específica, habló del accionar de los refuerzos rojiblancos: “Maxi (Barreiro) es el que tiene trabajando un poco más, lo he visto en buena forma física; Nicolás (Maturana) y Jonás (Aguirre) han hecho trabajos diferenciados, a partir del próximo lunes empiezan a trabajar con el equipo”.

Cambiando de tema, 'Poncho' mencionó lo importante que será disputar la Copa Corona MX: “Son algunos partidos más, donde la gente podrá mostrarse. A nosotros nos ayuda más, para que los que jugadores que tienen menos participación puedan generar competencia hacia el interior del equipo”.

Respecto a la quema del descenso, aseguró tener claro que no han concretado su permanencia en la Primera División: “Todavía falta ese torneo, donde se define la situación porcentual; no estamos salvados, el peor error que podemos cometer es que creamos que con lo que hicimos el torneo anterior nos alcanzará. Este equipo está para trabajar mucho, no estamos para relajarnos ni distraernos. Este torneo va a ser muy difícil, y si no nos preparamos en todos los aspectos, la podemos pasar mal”.

Para finalizar, el director técnico mencionó que en este 2017 buscarán cumplir su deseo de ser campeones de la Liga Bancomer MX: “Yo quiero ser campeón también. Nuestro año 2016 fue muy bueno para todos: final de Copa, campeón de liga, Final de Ascenso, Semifinales, ¿qué nos faltaría para ser mejor? ser campeones, o al menos llegar a la final en la liga. Debemos seguir trabajando muy serio, todos queremos, pero no sólo basta con querer”.

La escuadra necaxista volverá este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de su Casa Club, para seguir preparándose rumbo a la primera jornada del certamen liguero, en la cual visitarán a Cruz Azul.