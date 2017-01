Partido Cruz Azul vs Necaxa en vivo en Liga MX Clausura 2017 (0-0)

Actualiza el contenido

16:16 La grama del Estadio Azul luce impecable y Jesús Corona ya calienta en la cancha.

16:14 Necaxa tendrá que confirmar que lo realizado el torneo pasado no fue casualidad, y que ha vuelto para quedarse y ser protagonista en la Liga MX

16:12 La Máquina Celeste tiene frente a si una oportunidad de oro para arrancar el torneo de genial forma, y se probará de lo que son capaces los nuevos refuerzos y el flamante técnico español, Paco Jémez.

16:10 A menos de una hora de que comience el torneo en el Estadio Azul, se espera un lleno que se confirmó a media semana.

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Cruz Azul vs Necaxa, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azul. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

El último encuentro entre ambos equipos, significó el regreso del Necaxa a Primera División. Aunque el partido no fue lo que la afición esperaba, ya que Rayos y Celestes no pasaron del cero a cero en un soporífero encuentro que en áquel entonces, deparaba cosas más intresantes que el resultado final.

Nicolás Maturana es uno de los flamantes refuerzos del Necaxa, habló esta semana acerca de su llegada al conjunto albirrojo: “Estamos ya con muchas ganas de jugar, de que ya empiece el campeonato. Yo en lo personal, quiero tener mi debut con el equipo y hacer las cosas bien. Estoy en condiciones de jugar, depende del técnico porque él toma las decisiones; pero yo estoy listo y dispuesto a hacerlo”.

El arquero celeste, José de Jesús Corona, aseguró que el equipo puede decir muchas cosas, pero lo importante será demostrarlo en la cancha y no ilusionar como cada seis meses a la afición cementera: "Yo creo que en este caso ya basta de palabras, creo que lo más importante será demostrar el próximo sábado (ante Necaxa) cuál es la cara que quiere mostrar Cruz Azul en este torneo... y demostrándolo con hechos, no mandando mensajes, creo que lo importante será salir a la cancha y enseñar jugada a jugada que queremos algo importante”.

Si algo sobra en Necaxa a escasas horas de arrancar su participación el Clausura 2017, es optimismo. Los jugadores han recibido de buena forma a los refuerzos y aunque la consignia es clara, las aspiraciones son aun mayores. En otro tenor, podría esperarse también algo más del segundo equipo con mayor de jugadores no nacidos en México.

Si hay una noticia que tiene a todos los aficionados celestes con la ilusión intacta de cada principio de semeste, es la de sus flamentes refuerzos. Mena, Peñalba y Rodríguez llegaron a apuntalar una Máquina que con las ideas de Jémez, puede convertirse en un plantel muy peligroso, como debe ser la Máquina en donde sea que se pare.

Atentos a: no por nada fue nombrado la mejor contratación del semestre pasado, y resultaría difícil mencionar a otro jugador del Necaxa que haya tenido un mejor rendimiento que Edson Puch. Al igual que el 'Chaco', el andino fue el líder de goleo de su equipo, y estuvo a muy poco de competir por el título de goleo de la liga. Mas refuerzos como Puch.

Atentos a: ¿Quien más? Christian Giménez tiene ya los años encima, pero con todo y su veteranía, le alcanzó para ser el líder goleador de la Máquina el semestre pasado. Es de llamar aun más la atención el hecho de que muchos de los partidos no los jugó completos. Un ejemplo de lo que la Máquina necesita, y su actitud contagia.

Y aunque se sabe poseedor de un equipo fuerte y competitvo y sus aspiraciones pueden mayores, entiende a la perfección que su lucha principal a corto plazo sigue siendo la misma: “Todavía falta ese torneo, donde se define la situación porcentual; no estamos salvados, el peor error que podemos cometer es que creamos que con lo que hicimos el torneo anterior nos alcanzará. Este equipo está para trabajar mucho, no estamos para relajarnos ni distraernos. Este torneo va a ser muy difícil, y si no nos preparamos en todos los aspectos, la podemos pasar mal”.

Por su parte, Alfonso Sosa puede haber olvidado un poco el tema porcentual, y pueda atreverse a poner la mira en objetivos más grandes, y esto es lo que ha declarado al respecto a principios de año: “Yo quiero ser campeón también. Nuestro año 2016 fue muy bueno para todos: final de Copa, campeón de liga, Final de Ascenso, Semifinales, ¿qué nos faltaría para ser mejor? ser campeones, o al menos llegar a la final en la liga. Debemos seguir trabajando muy serio, todos queremos, pero no sólo basta con querer”.

Desde el día uno parece haber entrado en materia y de ahí el porque de sus declaraciones: “Puedo asegurar que Cruz Azul va a salir a ganar todos los partidos desde el inicio hasta el final, vamos a ser un equipo que no especule, quiero un equipo que entienda que para ser grande tiene que demostrarlo en la cancha y si algún día tenemos que perder no me importa, pero que sea junando a ganar, no me gustes perder jugando a no perder, esa filosofía no me gustado y nunca la pondré en práctica”.

Paco Jémez tiene frente a el una importante prueba, y es que esta dirigiendo a uno de los clubes más importantes en el fútbol mexicano, y parece tener la obligación de cortar la sequía de casi 20 años que aqueja a la Máquina. El declaró desde su presentación que “No vengo a estar de paso, ni he venido a empatar o perder y mucho menos por dinero, si eso fuera estaría en otro lado; yo vine a ganar todo lo que se pueda, cuanto más, mejor”.

Si nos remontamos a la fecha exacta en la que el Cruz Azul venció por última vez a los Rayos del Necaxa, debemos irnos casi ocho años hacia atrás, cuando derrotó a domicilio al Necaxa en Febrero del 2009. Aunque si vemos los últimos partidos, que serían el antecedente inmediato, observamos que la balanza se inclina un poco a favor del Necaxa, con dos victorias para su causa, dos empates y una victoria celeste.

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, son demasiado parejos, ya que en sus últimos 19 enfrentamientos, existe un saldo de siete victorias para Necaxa, ocho para Cruz Azul y 4 empates. El último partido celebrado entre esos dos equipos, fue precisamente el año pasado cuando el Necaxa aun estaba en la Liga de Ascenso, pero eran las semifinales de la Copa MX. Otro amargo recuerdo para los celestes.

El último partido de los Rayos en condición de visitante, fue precisamente en la capital del país, aunque visitandoa uno de los acérrimos rivales de la Máquina. El Necaxa se metió al Azteca en juego de semifinal y fue derrotado dos goles a cero por las Águilas del América, quedándose en la antesala de la gran final.

La situación del Necaxa en cambio es una diametralmente opuesta a la de los celestes. El Necaxa sigue siendo el equipo recién ascendido, pero cuya sorpresiva y grata actuación el semestre pasado, le bastó para llegar a semifinales y olvidarse momentáneamente de descenso.

El último partido que tuvo Cruz Azul como local, fue el año pasado en la jornada 17, cuando recibió en lo que podían sus últimas aspiraciones para acceder a la fiesta grande, pero fue derrotado tres goles a dos por los Panzas Verdes.

El Cruz Azul llega a este cotejo inaugural como uno de los conjuntos que mejor se ha reforzado de cara al Clausura 2017. Contando con nuevo técnico en la figura de Paco Jémez, afrontará este año con un plantel de auténtico miedo, aunque también con la presión de dirigir un equipo del cual siempre se esperan grandes cosas, y tiene dos décadas quedándose en la orilla

Presentación: ¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Cruz Azul vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 1ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azul a partir de las 17:00 horas.