Alfonso Sosa, disgusto por el funcionamiento de Necaxa

(Foto: Javier Juárez)

Los Rayos del Necaxa iniciaron con el pie izquierdo su participación en el torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, debido a que, la tarde de este sábado, fueron derrotados en la Ciudad de México por el conjunto de Cruz Azul.

Posteriormente al descalabro, Luis Alfonso Sosa expresó su malestar por el accionar que tuvieron sus pupilos en la primera fecha del certamen liguero: "En el primer tiempo no me gustó, por supuesto, para nada la actitud que mostramos, no tuvimos hambre ni determinación; modificamos en el segundo tiempo. Este equipo no está para regalar absolutamente nada".

Por falta de ritmo, N. Maturana y J. Aguirre no fueron convocados.

Al ser cuestionado sobre el estado de Puch, quien salió de cambio por lesión, informó: "Lo de Edson es un problema que tiene acarreando desde el torneo anterior; hay que esperar una evaluación más profunda".

Además, el timonel rojiblanco aseguró que la buena entrada que hizo la afición cementera en el Estadio Azul no fue factor para que perdieran el encuentro: "No, había mucha gente de Necaxa. La diferencia la vi en cuanto a la actitud del primer tiempo, no me gustó en lo más mínimo".

Para cerrar, 'Poncho' dijo tener claro que deberán mejorar para obtener mejores resultados en los próximos cotejos, tomando en cuenta que aún no están salvados del descenso: "Hoy fue un parámetro para saber que el equipo tiene que ser intenso, como habitualmente lo es. Tenemos que entender que este torneo va a ser completamente distinto al anterior, y que cualquier detalle, positivo o negativo, puede marcar diferencia".

Los 'Electricistas' regresarán a Aguascalientes para comenzar a prepararse de cara a la segunda jornada, misma en la que recibirán, en el Estadio Victoria, a la escuadra de León.