Las cinco del 'Rayo': fecha uno del Clausura 2017

Google Plus

(Foto: Club Necaxa)

El conjunto de Necaxa no debutó de buena forma en la Primera División, edición Clausura 2017. La escuadra de Aguascalientes tuvo un mal accionar futbolístico, lo cual fue aprovechado por la 'Máquina', quien se quedó con los primeros tres puntos del certamen.

Mal inicio

Los Rayos comenzaron su participación con una derrota a manos de Cruz Azul, club comandado por Paco Jémez, quien dirigió su primer partido oficial en el futbol mexicano. Dentro del máximo circuito, no ganan la primera jornada desde el Apertura 2007.

(Foto: Club Necaxa)

Más allá del descalabro, lo más negativo fue el muy pobre funcionamiento que mostraron los rojiblancos, pues no inquietaron la zona más débil de los 'Cementeros' y su entrenador, la defensa.

Cero ataque

Al cuadro rojiblanco le sigue costando generar opciones de peligro; este sábado no sumaron ningún disparo a gol. Ante los 'Celestes', Sosa ubicó a sus pupilos con su conocido 1-4-3-3, esperando que Puch e Isijara fueran los encargados de crear oportunidades, sin embargo, ninguno lo logró; Edson no estaba al 100% físicamente y Jesús continúa siendo muy irregular. A esto se le sumó que Gallegos y García, los interiores con más técnica, no fueron precisos.

(Foto: Club Necaxa)

En el segundo tiempo, 'Poncho' realizó modificaciones ofensivas, pero, aunque mejoraron un poco su funcionamiento, no le sirvieron, ya que sus ejes de ataque, Riaño, Barreiro y Espíndola, continuaron sin tener oportunidades de frente al arco.

¿Y los refuerzos?

Pese a que los tres nuevos elementos ya tenían todo en regla para hacer su aparición, sólo Maximiliano Barreiro tuvo minutos, en los cuales no pudo mostrar sus cualidades. En el caso de Nicolás Maturana y Jonás Aguirre, ambos están fuera de ritmo, debido a que sólo llevan una semana trabajando al parejo del equipo; el chileno fue considerado para jugar con la Sub-20, mientras que el argentino se quedó en tierras hidrocálidas. Se espera que las tres incorporaciones sean una solución a la ofensiva.

De resaltar

Si hay algo que aplaudir esta semana, sin duda, es el gran apoyo que tuvieron los 'Electricistas por parte de su afición, la cual los recibió de excelente forma en la Ciudad de México, su 'casa', tanto en el Aeropuerto, como en el Estadio Azul.

(Foto: Club Necaxa)

Cuidado con la 'Fiera'

El próximo sábado, Necaxa hará su presentación en el Victoria, inmueble en el que no perdió el año pasado. No obstante, su invicto corre peligro, ya que recibirán a León, que, si bien fue derrotado como local por Pachuca, mostró un nivel destacable.