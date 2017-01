Previa Necaxa - León: rojiblancos y esmeraldas con prisa al arranque.

Google Plus

Otro torneo arranca para el Necaxa en el Estadio Victoria, y el hecho de que sea de primera división, tendrá de plácemes a su afición. Recibe este sábado a un rival que no hace muchos ayeres era su rival directo en la pelea por el ascenso: el León. Incluso llegaron a disputar una final que ganaron los rojiblancos, pero el presente los pone en la liga de oro, lugar que jamás debieron dejar.

Ambos cumplieron con un buen torneo el certamen anterior, quedándose en semifinales y sorprendiendo a más de uno por el alcance logrado, pero este quedó en el pasado y desean continuar con ese buen paso, considerando que su arranque no pudo haber sido el mejor para dos escuadras que ha probado las mieles del éxito.

El Victoria sigue siendo su mayor fortaleza

De sobra se ha hablado del invicto que acarrea el Necaxa que ha perdurado un año, y lo expondrán en esta jornada 2. Considerando además que no contarán con su mejor hombre por lesión, Edson Puch, el Necaxa tendrá que ingeniárselas para conseguir un buen resultado en casa, ya que no puede dejar escapar un solo punto o de lo contrario, volverá a meterse de lleno en la lucha por no descender.

Pocas modificaciones habrá en este once inicial | Foto: Diego Topete

Alfonso Sosa ha reforzado bien al equipo y se espera que los refuerzos vean acción, como Jonás Aguirre o Nicolás Maturana, ya que Maximiliano Barreiro si vio acción en la primera jornada contra el Cruz Azul, aunque no pudo lucir del todo. La base no fue tocada, por lo que poco a poco se irán adaptando las nuevas caras de los electricistas.

Torrente no quiere ceder terreno

Una grata revelación resultó ser el técnico argentino, pupilo de Bielsa que en su primer torneo llegó a los Esmeralda a la antesala de la final. Ahora deberá refrendar esta reputación que se ganó a pulso obteniendo un triunfo en uno de los estadios más complicados del país. Tiene a su favor que volvió el consentido de la ciudad leonense, el 'Gullit' Peña, aunque pueda que este no aparezca por un incidente vial que tuvo esta semana.

Además, debe sumársele la suspensión de Diego Novaretti por escupirle a Hirving Lozano, por lo que deberá reforzar su zaga que se ha visto bastante vulnerada en los últimos cotejos que ha disputado (7 goles en los últimos 3 partidos oficiales). A pesar de eso, el León sigue siendo un cuadro de cuidado y tiene todas las armas para ofender al equipo hidrocálido.

Antecedentes

El antecedente más cercano que se pueda retomar es áquel partido de pretemporada en el que el León goleó en casa club al Necaxa por la nada discreta cantidad de cuatro goles a cero. Pero si nos remontamos al último partido oficial, este fue el celebrado en el Estadio León en la jornada 2 del torneo anterior, en el que un chubasco impidió un buen fútbol y empataron a ceros. Se puede tomar en cuenta la Copa del año pasado en la que León goleó a Necaxa en Guanajuato y Necaxa hizo lo propio en Aguascalientes.

Al remontarse un poco más, encontramos que los encuentros han estado por de más parejos, ya que la gran mayoría de sus últimos antecedentes en los más recientes 15 años, son encontrados en la liga de Ascenso, y juntando Liga MX, Ascenso y Copa, tenemos un balance salomónico de cinco victorias rojiblancas, cinco esmeraldas y dos empates, siendo la victoria más importante para los electricistas la conseguida en la final del Ascenso, hace ya seis años y medio.

¿Cómo llegan?

Necaxa no tuvo su mejor arranque de torneo, y se puede decir que por lapsos se vio irreconocible en la cancha del Estadio Azul, en la que una Máquina Cementera, sin apretar mucho el paso y más con un cambio de actitud, le bastó para despachar a los hidrócalidos por la mínima, dejándolos en la posición 14. Nada halagador para los dirigidos por Sosa.

La afición espera seguir vibrando | Foto: Diego Topete

León viene aún más apremiado por su situación actual, ya que fue goleado en casa por su 'hermano' Pachuca cuatro goles a dos. En un estadio que está acostumbrado a ver grandes partidos con goles a racimos, no suele ver que su equipo sea el goleado. El León llegará un poco presionado porque además se mete a un estadio que tiene un año sin que nadie salga con los puntos de ahí.

Mucho sufrió el León en la primera jornada | Foto: Agencias

Hombres a seguir

Con la sensible baja de Edson Puch, recaerá sobre Jesús Isijara el aspecto ofensivo del Necaxa. El único canterano en el 11 inicial necaxista tiene el talento necesario para darle ese plus a la ofensiva rojiblanca. Puede encontrar en Espíndola o Riaño a buenos cómplices para desquebrajar a la zaga leonense.

Sus desbordes con una constante | Foto: Diego Topete

Mucho depende de Luis 'Chapo' Montes el como se desempeñe la 'Fiera', y siendo uno de los mediocampistas más talentosos de la Liga, pondrá a trabajar horas extra a la zaga rojiblanca con su característico desequilibrio. Teniendo de vuelta a su 'compadre' Carlos Peña, es cuestión de tiempo de que se enchufen para causar estragos a cualquier zaga que se les enfrente.

Todo un ídolo de la afición esmeralda | Foto: Agencias

Alineaciones probables