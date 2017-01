'La Fiera' termina con el invicto rojiblanco

Google Plus

Necaxa: M. Barovero; S. Meza, M. González (C), M. de Luna, J. González, M. Iturra, M. García (A. Díaz, min. 87), L. Gallegos, J. Isijara, F. Espíndola (C. Riaño, min. 64) y M. Barreiro (N. Maturana, min. 70). DT: Alfonso Sosa.

León: W. Yarbrough; F. Navarro, G. Burdisso, O. Rodríguez, J. González, L. Montes (C. Peña, min. 77), A. Andrade, L. López, C. Valdéz, M. Moralez (C. Guzmán, min. 90) y M. Boselli (J. Cornejo, min. 87). DT: Javier Torrente.

MARCADOR: 0-1, min. 84, C. Peña.

ÁRBITRO: José Peñaloza. Amonestó a: C. Valdéz (min. 16), M. Barreiro (min. 27), M. Iturra (min. 29), J. González (min. 56) y C. Peña (min. 85).

INCIDENCIAS: Jornada 2 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 16,645 espectadores.