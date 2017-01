Carlos López, decepcionado por su salida de Necaxa

(Foto: Alan Rodríguez - VAVEL México)

La semana pasada, los Rayos del Necaxa sorprendieron al anunciar que, "de común acuerdo con la directiva y por así convenir sus intereses", Carlos López dejó a la institución rojiblanca, después de estar casi seis meses como Director Deportivo.

Este miércoles por la tarde, López de Silanes habló en exclusiva con VAVEL México acerca de su salida. En sus primeras palabras, dijo cómo le comunicaron que estaba fuera de su cargo, situación que asegura no se esperaba: “Ellos dicen que por diferencias con el cuerpo técnico; pero no era nada que no se pudiera rectificar con una plática. Fue algo muy sorpresivo para mí, algo que no pensaba que podía pasar y menos en el momento que estábamos de la temporada”.

Continuando sobre el mismo tema, agregó que se va “decepcionado, porque creo que algunas personas sintieron que perdían protagonismo, poder y control dentro del equipo, y eso, para un equipo como Necaxa, no debe ser posible”.

Asimismo, comentó que, después de hablar con Luis Torres Septién, platicó con Ernesto Tinajero referente al trabajo que realizó: “Estuve platicando con el Director General, pero me quedaba una plática pendiente con el dueño, el Sr. Ernesto Tinajero, para saber qué había pasado, qué se le había informado y que él supiera la versión de mi parte, donde los compromisos con los que yo había llegado, se habían cumplido. Los tres objetivos que habíamos propuesto se estaban cumpliendo; eran empezar a ganar partidos, sumar más de 21 puntos en el Apertura 2016 y el tercero, mantenernos en Primera División”.

También, dejó en claro que no tenía problemas con ninguna persona del equipo hidrocálido: “Sólo diferencias de trabajo con el cuerpo técnico, opiniones en las que cuestionaba el rendimiento de algunos jugadores, pero no, ni con ningún jugador. Estoy muy agradecido con los jugadores, por el esfuerzo que hicieron; sin ellos, los resultados no se hubieran dado. Hay que agradecer a ellos y a la gran mayoría que trabaja en Club; hay personas muy valiosas”.

Desde su llegada a la dirección deportiva, los 'Electricistas' lograron separarse de la quema porcentual, es por eso que cree que su gestión fue “muy buena, los resultados están; conseguí 22 puntos de 36, llegar a una liguilla, eliminar a Pachuca y estar muy cerca de vencer al América, alejar al equipo del descenso, volver a poner a Club Necaxa en una armonía con la afición. La evaluación la pone cada uno”.

A la vez, afirmó que hizo una autoevaluación de algunas decisiones que tomó: “No me arrepiento de ellas, pero creo que pudieron haber sido mejores en su momento. Fui honesto y derecho; siempre quise lo mejor para el equipo y que Necaxa fuera un equipo importante”.

Por último, aprovechó la oportunidad para darle las gracias a los necaxistas, quienes lo apoyaron bastante: “Un agradecimiento muy grande a la afición. Me recibieron muy bien desde que me nombraron Director Deportivo; saben que soy necaxista, que amo los colores y que siempre he querido lo mejor para el club; en el momento de la salida, me dieron muchas muestras de apoyo”.