Alfonso Sosa, con sabor amargo por empate ante Chiapas

(Foto: Damián Besares | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa debutó este miércoles en la Copa Corona MX, edición Clausura 2017. Parecía que los Rayos conseguirían la victoria en el 'Zoque', pero, en los últimos minutos, apareció Christian Bermúdez por Jaguares para igualar el partido.

Luego del empate, en conferencia de prensa, Alfonso Sosa lamentó no haber sido contundentes: “No percibí falta de confianza, más bien fue no ser certeros a la hora de tener las oportunidades que tuvimos. Al final, un empate que, aparentemente es bueno, pero, por cómo se dio el partido, no te sabe tanto. Pudimos haber ganado”.

Del mismo modo, agregó que, por cómo se dio la igualada, no se va conforme: “Sí, es amargo, aunque ellos también tuvieron sus ocasiones de gol. De alguna manera, queda esa sensación, más que nada por el minuto en el que recibimos el gol, donde prácticamente ya habíamos controlado a Jaguares”.

Cambiando de tema, el estratega necaxista dijo desconocer cuándo podrá reaparecer Edson Puch: “No lo sabemos todavía; él está en tratamiento, ha evolucionado sí, pero aún no sabemos”.

A la vez, reconoció que Fernando Meza está muy cerca de dejar la institución rojiblanca para regresar al balompié chileno, ahora para jugar con Colo Colo: “Está avanzada esa negociación; no sé, a estas alturas, si ya se cerró, pero sí existe esa posibilidad”.

Después, volvió a hablar del funcionamiento que tuvieron sus pupilos, afirmando que hicieron una gran labor: “Esta es una muy buena oportunidad para gente que ha tenido menos participación. Hoy, en términos generales, lo hicieron bastante bien. Sirve para que vayan tomando ritmo; hoy hicieron un gran partido”.

Por último, 'Poncho' aceptó que, el próximo domingo, no será sencillo conseguir unidades en Ciudad Universitaria, en lo que será la cuarta fecha de la Liga MX: “Sí, sobre todo por jugar en la capital a mediodía. Más allá de eso, necesitamos puntos por nuestra situación y hay que hacer un partido de acuerdo a las circunstancias. Ya buscaremos la forma para que el equipo saque un buen resultado”.