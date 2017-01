Castillo - Barreiro: nuevas adquisiciones a la liga

(Foto: Milenio/SuperLíder)

Pumas ha logrado sacar resultados en partidos que no lucían para el vitoreo unamita, el de Cruz Azul que perdonó hasta más no poder el arco defendido por Pikolín y los felinos sacaron la garra en el contragolpe para sentenciar el triunfo en CU, el último partido fue un fiel reflejo de la misma situación, León no pudo concretar infinidad de situaciones en el Nou Camp y Javier Cortés silenció el estadio completo en el minuto final. Desde la llegada de Palencia ha sucedido esto, despliegan buen fútbol aunque no son superiores al rival la mayor parte del cotejo, pero logran sacar de alguna forma el tanto que dé para festejar, un sello de esta era.

Por otra parte, a Necaxa le ha costado bastante el inicio del torneo, sobre todo por la ausencia de su gran estrella, el seleccionado chileno Edson Puch; sin embargo la jornada pasada dieron la sorpresa al vencer en el Victoria a Pachuca que se está convirtiendo en cliente para los hidrocálidos que igual los eliminaron en la pasada liguilla. Este partido es buen parámetro para saber si los rojiblancos siguen aspirando a calificar a la fiesta grande en donde tienen cuentas pendientes.

Nicolás Castillo llegó de la U Católica con el cartel de goleador, justamente como y de donde lo hizo Ismael Sosa, un proyecto a largo plazo es el que existe con el artillero andino y en su debut como titular ante la afición auriazul, dándole las tres unidades a los universitarios con un remate muy ortodoxo, prácticamente una tijera después del saque de banda.

El sudamericano cumplió su sanción tras ser expulsado en la jornada tres. Lo caracteriza su altura por lo que los remates de cabeza los ejecuta a la perfección, tiene mucho sacrificio en la transición defensiva, recupera balones, tiene bastante movilidad, no es estático, y también tiene buena puntería a distancias considerables.

Maxi Barreiro llegó como una incógnita a nuestra liga, pero el argentino procedente del balompié ecuatoriano ha respondido ante la falta de la figura necaxista en el campo y en el enfrentamiento ante Tuzos otorgó la victoria. Tiene la facilidad para desempeñarse como volante por izquierda o bien ser un centro delantero, es rápido, habilidoso, para nada es egoísta frente al marco, ya nos demostró la buena pegada desde larga distancia y por supuesto cebecea con buena técnica.