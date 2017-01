Ante Pumas, Necaxa juega contra la historia

Google Plus

Foto: Pasión Rojiblanca

En un partido se pueden enumerar muchos factores circunstanciales o azarosos, ya sea el viento, las condiciones del campo, un poste y hasta el arbitraje. Pero si nos vamos a las particularidades y tomamos en cuenta los antecedentes, el juego de este domingo entre Necaxa y Pumas no luce favorable a los Electricistas desde ningún ángulo.

Y no es sólo que en sus últimas cinco visitas al Estadio Olímpico Universitario sólo encontremos una victoria albirroja por dos empates y dos victorias para los de azul y oro. Si no que cuando a Necaxa le toca ser visitante en la Jornada 4 de la Primera División, al menos en los últimos cinco enfrentamientos no ha podido salir victorioso y ha recibido 8 goles en total.

El registro más reciente de este tipo se remonta al Clausura 2011, cuando Necaxa perdió 1-0 ante Querétaro en el Estadio La Corregidora

Para el Clausura 2009 se presentó un empate 1-1 con Chivas en partido disputado en la Perla Tapatía.

Yendo más atrás, encontramos que en el Apertura 2007, los Rayos sufrieron la dolorosa derrota 3-0 frente a Cruz Azul en el Estadio Azul

Durante el Clausura 2007 empató 1-1 con Pachuca en la Bella Airosa con goles de dos defensas: Aquivaldo Mosquera por parte de los locales y Horacio Cervantes anotando para los locales.

El antecedente más antiguo de los cinco que revisamos, nos tranporta hasta el Apertura 2005, ocasión en la que los rojiblancos cayeron 2-1 con Atlante jugando en el Estadio Azteca.