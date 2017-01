Alfonso Sosa: "Nos equivocamos en ceder tanta iniciativa"

(Foto: ESPN - Imago 7)

Los Rayos del Necaxa cosecharon este domingo su tercera derrota en apenas cuatro jornadas del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, luego de caer en la Ciudad de México frente al conjunto de Pumas, quien vino de atrás para remontar el marcador.

Posteriormente al encuentro, Luis Alfonso Sosa habló en conferencia de prensa y aceptó que cometieron muchas equivocaciones, además de generar muy pocas oportunidades de peligro: “Sabíamos que iba a ser difícil correr demasiado tiempo detrás del balón y lo hicimos; eso te va desgastando física y anímicamente. Después, cometemos errores muy inocentes en las anotaciones que recibimos, tuvimos desajustes individuales y por línea, terminamos pagándolo. En cuanto a disposición, no hay ninguna queja, pero nos faltó ser productivos y efectivos; es una derrota bastante dolorosa”.

Asimismo, acerca del funcionamiento de su equipo, reconoció que uno de sus principales errores en la parte complementaria fue jugar muy atrás: “Nos vino bien el gol, empezamos a tomar confianza; por ahí hubo un lapso, donde no tuvimos la pelota y nos defendimos más de lo necesario, pero terminamos bien el primer tiempo. En el segundo, se buscaba que el equipo se mantuviera compacto y sólido; nos equivocamos en ceder tanta iniciativa y terreno. El plan era seguir ordenados, sin dejar de pensar en el arco rival”.

Tras el mal inicio en el certamen liguero, el estratega rojiblanco afirmó que no bajarán los brazos, pues es consciente de que todavía no aseguran su permanencia en el máximo circuito: “Preocupar no, ocupar sí. Hasta que matemáticamente no estemos salvados, no podemos relajarnos; falta mucho todavía. El perder te va obligando a estar más alerta, a prender los focos, no rojos, quizá amarillos”.

Por último, mencionó que no han tenido pésimo accionar futbolístico: “Hay momentos en que el equipo hace un buen trabajo, tampoco es que seamos un desastre; los resultados no nos han favorecido. Estamos adaptándonos; el equipo no ha dejado de luchar”.