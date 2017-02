Necaxa aplasta a Potros UAEM en Copa MX

Google Plus

Necaxa: Y. GUTIÉRREZ (C); A. HERNÁNDEZ, J. CHÁVEZ, S. MEZA (E. ESCOBAR, MIN. 45), J. AGUIRRE; J. SÁNCHEZ, M. GARCÍA, D. RIOLFO, E. CHÁVEZ; E. PUCH (C. RIAÑO, MIN. 55) Y A. DÍAZ (C. AGOSTO, MIN. 80). DT: ALFONSO SOSA.

Potros UAEM: H. ESTRADA; D. DUARTE (V. DURÁN, MIN. 34), M. FIGUEROA, J. MANICA; M. GÓMES, E. ARRIAGA, E. CERDA, G. VELASCO (C. JERÓNIMO, MIN. 45), F. PIZARRO; E. GONZÁLEZ (C) (L. MEDINA, MIN. 35) Y A. LÓPEZ. DT: OMAR RAMÍREZ.

MARCADOR: 1-0, MIN. 13, D. RIOLFO. 2-0, MIN. 16, E. PUCH. 3-0, MIN. 22, D. RIOLFO. 4-0, MIN. 27, A. DÍAZ. 4-1, MIN. 79, E. CERDA. 5-1, MIN. 85, D. RIOLFO.

ÁRBITRO: MARCO ORTÍZ. AMONESTÓ A: D. DUARTE (MIN. 10), A. MANICA (MIN. 16), M. FIGUEROA (MIN. 26), J. CHÁVEZ (MIN. 85).

INCIDENCIAS: JORNADA 3 DEL TORNEO CLAUSURA 2017 DE LA COPA CORONA MX. EL PARTIDO, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 5, SE LLEVA A CABO EN EL ESTADIO VICTORIA: 6,274 espectadores.