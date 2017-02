Sosa - Mohamed: duelo de piezas

(Foto: ESTO/Vanguardia)

Necaxa viene tomando un menor protagonismo a lo que nos tenía acostumbrados al terminar el torneo pasado, esto se debe a una simple razón, la ausencia de la máxima figura Edson Puch, mismo que reaparecerá en esta jornada haciendo su debut en el presente certamen, ante esto lo más probable es que Espíndola salga del once titular para dar lugar al andino.

Monterrey viene con un tema complicado, no juega mal, pero sus jugadores no están al cien, ni física, ni mentalmente, algo preocupante por el valor de la plantilla y la calidad que no se despliega, sino se desperdicia; a pesar de lo mencionado no han perdido un solo juego, cuando menos aprovechan el cosechar puntos a medio gas y deberán mejorar o de otra manera se quedarán sin liguilla por segunda ocasión consecutiva.

Alfonso Sosa es un técnico que apenas va iniciando su carrera, le han tocado situaciones complicadas como lo fue el descenso de Leones Negros, pero el fútbol da revanchas y con Necaxa se va redimiendo poco a poco, notablemente aprendió de varios errores, lo que le permite mantener el paso con los rojiblancos, pintando para ser uno de los caballos negros en la 'fiesta grande' si es que accede.

Un 4-4-2 bien definido y que no cambia con el pasar del tiempo, no es alguien que mueva mucho sus piezas, en lo que llega a variar es al frente, moviendo a Espíndola o Riaño, pero en mediocampo como en línea defensiva los hombres son los mismos, una continuidad que le ha dado solidez aunada a confianza.

Antonio Mohamed tiene un currículum bastante bueno, que en México ya lleva 2 finales ganadas de 3 y en su actualidad con Rayados tiene cuenta pendiente que le podría costar el trabajo, puesto que lo más probable es que si en este torneo no se gana liga, se marcharía del conjunto regiomontano con destino a su natal Argentina.

'Tony' tiene un equipo candidato a llevarse el Apertura 2017, su tarea será ponerlos en sintonía como no hace mucho tiempo lo hizo. Antonio Mohamed tiende mucho a experimentar jugadores en diversas posiciones además de bancarlos cuando es necesario, no existen jugadores indispensables para él.

Normalmente también emplea el esquema 4-4-2, la diferencia de la mayoría de los técnicos radica en que para los equipos del 'Turco' los jugadores clave en su táctica son los contenciones y el volante mixto que los acompaña, a partir de ellos se genera el peligro al frente y gracias a ellos existe un equilibrio en sector defensivo.