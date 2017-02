Marcelo Barovero evita el triunfo de Rayados

Google Plus

Necaxa: M. Barovero; S. Meza, M. de Luna, M. González, J. González, X. Báez, M. Iturra, L. Gallegos, J. Isijara (B. Beckeles, min. 79), C. Riaño (M. Barreiro, min. 73) y E. Puch (F. Espíndola, min. 61). DT: Alfonso Sosa.

Monterrey: H. González; I. Piris, C. Montes, J. Basanta (C), L. Fuentes, C. Ortíz (W. Gargano, min. 68), A. González (M. Bueno, min. 68), J. Molina, Y. Chará (W. Ayoví, min. 79), D. Pabón y R. Funes Mori. DT: Antonio Mohamed.

MARCADOR: 0-1, min. 38, R. Funes Mori. 1-1, min. 51, C. Riaño.

ÁRBITRO: Fernando Guerrero.

INCIDENCIAS: Jornada 5 del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El partido tuvo lugar en el Estadio Victoria: 20,507 espectadores.