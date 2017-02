Alfonso Sosa: "La prioridad de Necaxa es la salvación"

(Foto: Imago 7)

Este domingo, los Rayos del Necaxa no tuvieron un gran accionar futbolístico, pero rescataron, en los últimos minutos, un empate ante Santos Laguna, que, de acuerdo a Alfonso Sosa, fue merecido por la labor que hicieron sus pupilos en la cancha del TSM Corona.

“Al principio del primer tiempo nos costó, sobre todo, en el medio campo, porque corrimos demasiado atrás de la pelota. En el segundo, el equipo comenzó mucho mejor. Finalmente, la recompensa a lo que trabajaron los muchachos fue el empate, que, creo, es justo”.

Asimismo, 'Poncho' aseguró que no se va conforme con dicho resultado: “No, me hubiera gustado ganar, siempre aspiramos a eso. No se pudo ganar, pero el empate nos viene bien por la situación en la que estamos; es un punto muy valioso que nos ayuda a seguir acercándonos a nuestro objetivo principal”.

Después de ocho fechas del torneo Clausura 2017 de la Liga MX, los 'Electricistas' son, junto con Puebla y Pumas, la segunda peor defensiva. Sobre lo anterior, reconoció que deben seguir mejorando: “Hay que seguir trabajando, pensando en que la solidez defensiva es un parámetro para que nosotros seamos compactos y trabajemos mucho mejor; nos ha costado, pero son puntos específicos, incluso, algunos goles han sido por desatenciones individuales”.

Respecto a la ausencia de Manuel Iturra, informó que se debió a una lesión: “Tuvo un problema con la rodilla, ya traía una molestia desde antes del partido ante Querétaro; se le inflamó, tuvo que ir con el doctor. Es un jugador muy importante”. Al mismo tiempo, agregó que aún es duda para encarar el partido del próximo sábado ante Atlas.

Finalmente, el estratega rojiblanco afirmó que, por el momento, la única obligación que tiene su cuadro es permanecer en la Primera División del futbol mexicano: “Lo ideal es que hubiésemos ganado más puntos para estar en un óptimo estado psicológico, pero no estamos mal; es decir, no somos un desastre. El equipo ha entendido cómo es que se tienen que jugar los partidos. Nos gustaría acercarnos más rápidamente a la salvación que, no hay que olvidar, es la prioridad del equipo, porque luego nos confundimos que, por lo que se hizo en el torneo anterior, tenemos que estar allá arriba, pero no, nuestra realidad es mantener la categoría y, a partir de ahí, sacar puntos, si son tres, mucho mejor; si después nos alcanza para conseguir cosas importantes, bienvenidas”.