Nicolás Maturana, inconforme por su poca participación

(Foto: Yess Peralta | VAVEL México)

En lo que va del torneo Clausura 2017, los Rayos del Necaxa no han tenido los resultados deseados, ni tampoco un buen accionar futbolístico, lo cual ha generado que se ubiquen en la antepenúltima posición de la Clasificación General de la Primera División.

Este martes, después del entrenamiento, Nicolás Maturana habló con los medios de comunicación respecto al funcionamiento que han tenido en la competencia liguera: “Yo creo que estamos jugando mal; en mi opinión personal, nos falta, todavía, bastante. El equipo tiene muchas ganas de mejorar, esperemos que esta semana se dé. Hay lapsos del partido en los que jugamos muy bien, pero serán 20 ó 30 minutos, porque el resto lo jugamos muy mal; tenemos que mejorar en ser más constantes durante el partido”.

Además, aceptó que su estancia en el equipo hidrocálido no ha sido la mejor, principalmente por la falta de oportunidades que ha tenido en Liga: “A seguir trabajando, entrenando y hacer las cosas bien. Vine desde Chile con la idea de jugar y si no lo hago, tendré que buscar otro rumbo. Uno, como jugador, tiene que jugar para mostrarse”.

Suma 48 minutos en Liga y 231 en Copa, donde ya anotó.

Para finalizar, el volante chileno agregó que, de no tener tanta participación, buscaría salir de los 'Electricistas', ya que uno de sus objetivos es tener regularidad para volver a su selección: “Vine con esa idea (tener continuidad), pero no la estoy encontrando. Si no la encuentro acá, tendré que hablar con el club y ver la mejor opción para poder salir y jugar en otro equipo, porque lo importante es que quiero jugar”.

El conjunto comandado por Alfonso Sosa seguirá con su preparación de cara a la novena fecha del campeonato, en la que enfrentarán, el próximo sábado, a la escuadra de Atlas en el Estadio Victoria.