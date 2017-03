Necaxa rescata el empate ante Atlas

Google Plus

Atlas: M. Fraga; L. Jiménez, R. Márquez (C) (G. Aguirre, min. 83), D. Arreola, J. Madueña, J. Salas (M. Alustiza, min. 45, L. Reyes, L. Robles, M. Barragán, C. Aboagye y F. Martínez (B. Garnica, min. 65). DT: José Cruz.

Necaxa: M. Barovero; B. Beckeles, J. Chávez, M. de Luna (C), J. Aguirre; X. Báez (M. Barreiro, min. 65), M. García, L. Gallegos; J. Isijara (N. Maturana, min. 55), C. Riaño (F. Espíndola, min. 75) y E. Puch. DT: Alfonso Sosa.

El conjunto de Necaxa continúa sin tener el funcionamiento deseado en el torneo Clausura 2017, aun así, este sábado rescató, a través de una genialidad, el empate ante Atlas en el 'Coloso de la Colonia Héroes', en lo que fue la novena fecha de la Liga MX.

El primer tiempo en suelo hidrocálido careció de emociones, debido a que ambos equipos lucieron bastante imprecisos y faltos de idea para generar oportunidades. La jugada que más resaltó fue el remate de volea por parte de Edson Puch, el cual salió apenas desviado.

Para la parte complementaria, la tónica del encuentro cambió totalmente. No habían pasado ni 32 segundos, cuando el cuadro rojinegro se fue al frente en el marcador con la anotación de Matías Alustiza, quien había ingresado; el atacante argentino aprovechó un mal rechace de Marcelo Barovero tras el pase de Luis Reyes, para sólo empujar el balón al fondo de las redes.

Minutos después, los comandados por José Guadalupe Cruz tuvieron la oportunidad de aumentar su ventaja, sin embargo, no la concretaron. José Madueña mandó un centro, en el que 'Trapito' no salió bien, por lo que terminó siendo rematado por Martín Barragán; el testarazo del mexicano se estrelló en el poste.

Más tarde, Nicolás Maturana, quien tenía menos de 15 minutos de haber ingresado, realizó una gran jugada individual, en la que se quitó a varios rivales y se metió al área, para luego dar un servicio, el cual fue mal despejado por Leiton Jiménez, quien anotó en propia puerta. Con autogol, los de casa igualaron la pizarra.

En los minutos finales, los dirigidos por Alfonso Sosa adelantaron líneas, buscando el triunfo como locales, no obstante, no fueron claros ni contundentes. No hubo tiempo para más, Diego Montaño decretó la igualada en Aguascalientes.

Con este resultado, Necaxa llegó a 9 puntos y Atlas a 14 unidades. En la décima jornada del certamen liguero, los Rayos viajarán a la Ciudad de México para enfrentar al América, mientras que los Zorros regresarán a Jalisco para recibir a Pumas.