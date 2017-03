Partido América vs Necaxa en vivo ahora en Liga MX (0-0)

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 10ª jornada del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca y la transmisión comenzará en VAVEL México a partir de las 19:00 horas.

En su último partido como local, las 'Águilas' se llevaron el Clásico Jóven desplegando un fútbol muy completo y donde la jerarquía de ciertos jugadores se hizo notar, vimos a un Oribe Peralta a tope, que se reencontró con el gol.

América vive una pesadilla, uno de los peores si no es que el peor momento desde la llegada de Peláez, resultado de una pésima planeación que va desde el armado de plantel, mismo del que Ricardo La Volpe se ha estado quejando.

A esto le aunamos las constantes lesiones y lo que recién sucedió, la inhabilitación de Aguilar por 10 partidos, se pierde la temporada.

A este equipo le llueve sobre mojado, difícilmente se consiga un cambio radical, lo cierto es que Pleáez, Romano y compañía deben después de tanto tiempo darse cuenta de las deficiencias del equipo, dejar atrás los negocios que se engloban en los mercados de fichajes, el claro ejemplo es la contención, desde la salida de Jesús Molina, los azulcremas no han tenido un jugador que lo supla con creces o simplemente que realice dicha función, hablamos de 2 años sin un contención y la directiva no se ha percatado de esto.

La última visita que registra Necaxa en la liga fue ante Santos Laguna, mismo equipo contra el que jugó y perdió a media semana correspondiente a la Copa Corona MX. Los 'rayos' disputaron la jornada 8 en Torreón, sacando un buen marcador de 2-2, resultado que más que nada se dio gracias a individualidades de los rojiblancos, el trabajo colectivo realmente fue muy pobre y Santos perdonó suficientes opciones que les terminó por perjudicar. Osvaldo Martínez y Tavares anotaron para la casa, Edson Puch y Maximiliano Barreiro lograron la igualdad.

América vs Necaxa en vivo

Necaxa se encuentra en un bache importante del que no logra salir para este América vs Necaxa en vivo de hoy, el fútbol que le llegamos a ver en el semestre pasado quedó atrás y aunque el fantasma del descenso se ve muy lejano para esta ocasión, la sorpresa del torneo pasado está quedando corto, las figuras que hicieron presencia hace meses no son ni la sombra.

A Sosa se le van terminando credenciales para permanecer al mando del equipo, parece que las ideas para innovar el estilo de juego se han terminado y la incógnita es el qué tanto aguantará la directiva si los resultados no llegan.

Un problema tanto para las aspiraciones como para las metas de directivos al igual que de aficionados, quienes ya empiezan a mostrar su inconformidad con la situación, sobre todo por la actitud de varios jugadores que no tienen la misma ambición ni se encuentran a un nivel aceptable siquiera.