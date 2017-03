Alfonso Sosa: "Necesitamos los tres puntos"

Google Plus

Los Rayos del Necaxa continúan trabajando, en las instalaciones de su Casa Club, para dejar atrás los malos resultados que han sumado en el torneo Clausura 2017 de la Liga MX. El próximo sábado, los comandados por Alfonso Sosa recibirán a Jaguares de Chiapas.

Acerca de dicho encuentro, 'Poncho' dejó en claro que, en el Estadio Victoria, no deben perder más unidades: “Es un equipo al que le gusta tener mucho la pelota, tiene jugadores con esas condiciones y características. No es un partido fácil, ya no los hay; tenemos que ser intentos y concentrados. Estamos en casa, necesitamos los tres puntos; el hambre que tengamos para ganar será fundamental”.

En Liga, los Rayos se ubican en la penúltima posición con nueve puntos.

Respecto a la Copa MX, certamen donde la semana pasada fueron eliminados por el conjunto de Santos en los Octavos de Final, mencionó: “Fue una vitrina importante para los jugadores más jóvenes que no han tenido oportunidad en liga, lo han hecho bien, hemos sacado cosas positivas de la participación en copa, y ahora concentrados totalmente en la liga y en obtener los resultados que nos den la salvación lo antes posible”.

Para finalizar, al ser cuestionado sobre cómo va la recuperación de Manuel Iturra y Marcos González, el estratega rojiblanco informó: “Van bien, ya se están integrando a los trabajos del equipo, más Iturra que ha entrenado desde el lunes, mientras que Marcos está contemplado que, en uno o dos días, se pueda reintegrar”.