Claudio Riaño: "Tenemos que cerrar antes los partidos"

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

La escuadra de Necaxa continúa sin tener la regularidad deseada en el torneo Clausura 2017 de la Primera División. Este sábado, en un duelo donde se hicieron presentes los errores defensivos, los Rayos empataron contra Jaguares en suelo hidrocálido.

Después del enfrentamiento, Claudio Riaño resaltó la garra que mostraron ante Chiapas para, al menos, conseguir la igualada: “El juego de hoy fue raro, porque fue uno de los partidos donde más situaciones de gol generamos, el primer tiempo lo teníamos controlado con la ventaja y lamentablemente nos dieron la vuelta. Hay que rescatar que el equipo mostró actitud y carácter; van tres partidos que íbamos perdiendo y que logramos empatar”.

Cambiando de tema, mencionó cómo se ha sentido durante este semestre, en el cual se ha ganado la titularidad: “Bien, hoy me tocó generar algunas ocasiones, lamentablemente no las pude convertir, pero me estoy sintiendo y entendiendo muy bien con mis compañeros, así que muy contento en ese sentido”.

Además, el delantero argentino dijo cuáles son los detalles que les han faltado para conseguir mejores resultados: “No creo que sea falta de estado físico, porque el equipo corre los 90 minutos. Tenemos que cerrar antes los partidos, siendo más efectivos de cara al arco rival”.

Finalmente, mencionó qué es lo que deberán hacer para aprovechar el parón de la Liga MX tras la Fecha FIFA: “Hay que seguir trabajando en lo que hacemos bien y corregir las cosas que nos están faltando”.