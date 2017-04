Talavera vs Barovero: arqueros de élite

Google Plus

(Foto: VAVEL)

Toluca debe ganar para demostrar que es favorito en el torneo de su Centenario. Ese equipo sólido que vimos a inicio de temporada ha ido desapareciendo, aunque no de manera muy notable con el pasar de las jornadas, algo que va preocupando a su afición, debido a que quiere ser considerado dentro del clan de los grandes y como tal, es necesario protagonizar cada semestre, en especial este. El tema de Triverio y Sambueza no son pretexto alguno para no cumplir sus objetivos, claro está, sobre todo porque en el mercado invernal reforzaron lo justo.

Necaxa puede ser uno de los equipos que más ha decepcionado a los espectadores del fUtbol mexicano y desilusionado a su afición, no por un mal paso, sino por la inoperancia de sus jugadores, desde actitud hasta el pobre nivel futbolístico. 'Poncho' Sosa desea mantener su puesto, incluso renovarlo, pero si los resultados no se le dan ipso facto, lo más probable es que venga un cambio, ya que es posible que se den el lujo de caer en una mala racha que los puede conducir de nueva cuenta a los temas porcentuales en un futuro.

Alfredo Talavera viene de participación en la Fecha FIFA con la Selección Mexicana en el partido de media semana contra Trinidad y Tobago correspondiente al Hexagonal con portería imbatida, aunque realmente no se le exigió mucho. Las características de 'Tala' ya las conocemos, salidas largas en despejes, buen juego aéreo, dominio del balón con los pies, grandes reflejos a corta y larga distancia y por último una personalidad imponente. Ha recibido 11 dianas y atajado 29 intentos en contra.

Marcelo Barovero nos ha impresionado desde su llegada a los 'Rayos', aunque muchos ya sabían de lo que era capaz por su estancia en River Plate. Es un arquero bastante eficaz, le gusta jugar adelantado para apoyar a la línea defensiva, posee reflejos muy oportunos que le han otorgado bastantes puntos a los de Aguascalientes, es factor en todos los partidos; es un buen ataja penales, algo poco común en el balompié azteca. En el marco argentino han entrado 16 goles y ha realizado 46 atajadas, un número bastante alto en 10 jornadas.