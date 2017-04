Marcos González, listo para reaparecer

Google Plus

(Foto: Emmanuel Marez - VAVEL México)

El conjunto de Necaxa continuó su preparación de cara al encuentro de este domingo frente a la escuadra de Toluca en el remodelado Estado Nemesio Díez, en lo que será la Jornada 12 de la Liga MX.

Finalizando el entrenamiento de este martes, Marcos González mencionó que está totalmente recuperado de su lesión muscular: “Ya estoy entrenando a la par con mis compañeros, después dependerá de lo que el ‘Profe’ vea conveniente para el equipo”.

Además, agregó la razón por la que considera es más disputado este torneo (Clausura 2017) que el pasado: “Todo el torneo es importante, no solamente esta parte. Nosotros lo hemos tomado de esa forma, y como lo he dicho anteriormente, creo que este torneo es más difícil que el anterior, porque se define realmente la permanencia”.

De igual forma, el nacido en Río de Janeiro dejó en claro cuál es el propósito que tienen: “Nuestro objetivo ha sido la permanencia, y luego, gracias a Dios, pudimos entrar a la Liguilla en nuestro primer torneo. Ahora nos ha costado más sumar, pero estamos conscientes de que, en uno o dos partidos, podemos rebasar a varios rivales”.

Para acabar, el capitán rojiblanco aseguró que jugar a mediodía, en tierras mexiquenses, frente a los 'Diablos Rojos' no es excusa para no sacar un resultado positivo: “Así es, jugar a las 12 del día es difícil, no tenemos esa costumbre, pero nos estamos preparando, tenemos que enfrentar las dificultades que se te puedan presentar en el torneo”.