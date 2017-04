Alfonso Sosa: "Cada punto que se logra es muy valioso"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa continúa siendo de los equipo más irregulares en lo que va del torneo Clausura 2017 de la Primera División. Este sábado, los hidrocálidos no aprovecharon del todo su condición de local, ya que empataron ante los Tigres de la UANL.

Después de la igualada, Luis Alfonso Sosa mencionó, en conferencia de prensa, lo importante que puede ser este punto para que los Rayos concreten su permanencia en la Liga Bancomer MX: “Un punto pareciera poco, pero depende de cómo se le vea el valor. Con la combinación de resultados de Veracruz, Jaguares y los equipos que están abajo, nos viene bien, porque vamos acercándonos al objetivo prioritario; no pensamos en otra cosa”.

Asimismo, reconoció que, una vez más, Marcelo Barovero fue hombre clave para que sumaran, al menos, una unidad: “Hoy tuvo una destacada actuación, sacó varias jugadas importantes. Lógicamente intentamos que, al menos, no nos lleguen con tanta claridad; cuando Marcelo ha sido exigido, nos ha ayudado a resolver situaciones complejas. Muchas veces nos ha dado puntos, como hoy”.

Cambiando de tema, habló de los dos meses que tienen sin conseguir un triunfo, lo cual los ha llevado a ser penúltimos en la Clasificación General con 11 puntos: “Tenemos defectos, virtudes, nos alcanzará o no, pero siempre salimos a ganar. Siempre lo he dicho, no sólo hoy, nuestro objetivo es mantener la categoría, y para conseguirlo es ir sumando puntos. Cada punto que se logra es muy valioso, a pesar de que muchos no le den ese mérito que lo requiere”.

Finalmente, 'Poncho' dejó en claro que la directiva rojiblanca, ahora encabezada por Santiago Tinajero, le ha demostrado apoyo y confianza: “Por supuesto, siempre lo han externado, ellos están valorando lo que se está haciendo; no es un torneo fácil. Nuestro objetivo principal era hacer 40 puntos, estamos a tres. Son gente que analiza, que no toma decisiones a la ligera ni con el estómago; ellos, de alguna manera, valoran el trabajo que se ha hecho”.

Los 'Electricistas' regresarán el próximo lunes a los entrenamientos en su Casa Club, para comenzar a prepararse de cara a los dos partidos que sostendrán la próxima semana como visitante; el miércoles ante América y el sábado ante Veracruz.