Marcelo Barovero: "Tenemos plantel para estar mucho más arriba"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Una vez más, Marcelo Barovero fue clave para que el conjunto de Necaxa sumara, al menos, un punto en en la Liga Bancomer MX, edición Clausura 2017. En esta ocasión, el guardameta argentino evitó que Tigres cosechara tres puntos en Aguascalientes.

Finalizando el encuentro frente al equipo de la UANL, mencionó que, pese a estar en casa, el empate no tan mal resultado: “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival; encontraron el gol temprano y lograron desarrollar su juego, por eso se nos complicó mucho; no estamos en el mejor momento. Es un punto que lo valoramos”.

Asimismo, dijo no estar tranquilo por la racha de dos meses sin conocer la victoria, la cual los ha llevado a que todavía no estén, matemáticamente, salvados del descenso: “Realmente me está preocupando la situación, aunque hoy estamos un poco más cerca (de la permanencia). Hace tiempo que no ganamos y se nos vienen rivales difíciles; el final del torneo siempre es complicado. Ojalá que la próxima semana podamos olvidarnos del descenso”.

Suma 53 atajadas en el certamen.

De cara al siguiente encuentro, mismo que será ante la escuadra de América en el Estadio Azteca, 'Trapito' dijo lo que deberán hacer: “Debemos, más que todo, levantar el funcionamiento y regalarles una buena victoria a los hinchas; ojalá que lo hagamos pronto, para ir terminando de buena manera el torneo”.

Para finalizar, aseguró que cuentan con las armas suficientes para ubicarse en una mejor posición, tal y como lo hicieron la campaña pasada: “No me lo imaginaba, pero nosotros somos los responsables. Como nos gustó subirnos al tren de todos los elogios, ahora también debemos hacernos cargo; es lo principal para tratar de salir de esta situación. Tenemos plantel para estar mucho más arriba, pero el futbol es así; estamos a tiempo de recomponer la campaña”.