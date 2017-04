Manuel Iturra: "Es una semana importante"

(Foto: Club Necaxa)

Los Rayos del Necaxa comenzaron este lunes su preparación de cara a los dos partidos que sostendrán esta semana: el miércoles ante América en el Azteca y el sábado frente a Veracruz en el Pirata Fuente.

Después del entrenamiento, Manuel Iturra resaltó que el empate del sábado pasado no fue malo, tomando en cuenta varios aspectos: “Por cómo se presentó el partido, tomamos el punto de forma positiva, porque nos enfrentamos a un gran rival, todos sabemos el presupuesto y los jugadores de calidad que tiene Tigres. Empezar perdiendo el partido no es fácil, y más cuando la situación de nosotros es que nos está costando bastante ganar. Más allá del empate, que no era lo que esperábamos, me quedo con la sensación de que el equipo no bajó los brazos, que estuvo intenso y que compitió”.

Por otra parte, el 'Colocho' mencionó que darán todo de sí para, esta semana, conseguir las cinco unidades que necesitan para concretar su salvación del descenso: “Nunca imaginamos que íbamos a estar en esta zona de la tabla; nos ha costado mucho conseguir puntos. Es una semana importante, porque tenemos dos juegos; ojalá que podamos sacar los puntos necesarios para tener la permanencia matemática, eso es a lo que aspiramos”.

Finalmente, dijo estar consciente de que deberán ser más regulares para enfocarse a otros objetivos: “Este es un equipo que se quiere asentar en la división. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos, así como el año pasado. Lo primordial sería tener una regularidad en todos los años, para no estar siempre luchando ahí abajo y aspirar a otras situaciones, que es lo que todos queremos”.