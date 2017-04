Partido América vs Necaxa en vivo ahora en Liga MX (0-0)

Google Plus

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América vs Necaxa en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

América vs Necaxa en vivo

Hombre a seguir de Necaxa: Marcelo Barovero | Sin duda, el mejor elemento de los 'Electricistas' en lo que va de este certamen ha sido el arquero argentino, debido a sus grandes intervenciones. Esta noche será vital para que los hidrocálidos consigan un buen resultado.

Hombre a seguir de América: Oribe Peralta | El artillero mexicano posee un arma de organización y mandato en el terreno de juego. La experiencia, el liderato, la garra y olfato goleador son sus mayores características.

Para este encuentro América vs Necaxa en vivo, las Águilas tendrán las bajas de Darwin Quintero, Miguel Samudio y Paolo Goltz; entretanto, los Rayos no podrán contar con Jonás Aguirre y Luis Gallegos. Dichos jugadores aún no se recuperan de sus respectivas lesiones.

En toda su historia, América y Necaxa se han visto las caras en 160 ocasiones. Hasta el momento, se registran 37 empates, 63 victorias de los azulcremas y 60 de los rojiblancos.

Mientras tanto, los dirigidos por Luis Alfonso Sosa no aprovecharon del todo su condición de local en el Estadio Victoria, puesto que, con muchos apuros, terminaron empatando a uno ante Tigres.

Por su parte, la escuadra de Necaxa se ubica en la penúltima posición de la Clasificación tras acumular sólo 11 puntos, debido a que han cosechado dos triunfos, cinco igualadas y cinco descalabros.

En su último partido, el cuadro comandado por Ricardo Antonio La Volpe consiguió un punto, ya que igualó a cero frente a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en lo que fue un cotejo sin muchas emociones.

Después de doce partidos disputados, el conjunto de América se sitúa en el séptimo sitio de la Tabla General con 18 unidades, producto de cinco triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

Minuto a minuto del partido América vs Necaxa en vivo

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Necaxa en vivo, correspondiente a la 10ª Jornada (pendiente) del Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas.