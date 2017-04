Alfonso Sosa: "Nos ha costado encontrar un buen nivel"

(Foto: Televisa Deportes)

Una vez más, el conjunto de Necaxa sumó un resultado negativo en el torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. En esta ocasión, los Rayos cayeron ante América en el Estadio Azteca, en lo que fue la décima fecha (pendiente) de la competencia.

Luego del sexto descalabro en 13 partidos, Alfonso Sosa evitó hablar de las pequeñas rencillas que ha tenido con la afición rojiblanca: “De eso no hablo, sólo de futbol. Los muchachos están muy bien, hoy se rompieron el alma; no hay nada que reprochar. Una jugada, en este caso de Arroyo, fue la diferencia; lo demás es lo de menos”.

Cambiando de tema, lamentó el hecho de que, a diferencia del certamen pasado, no han tenido un buen funcionamiento: “Nos ha costado muchísimo encontrar un buen nivel futbolístico. Tuvimos una corta pretemporada, hemos padecido de muchos altibajos y lesiones; esos son los contrastes. No hemos encontrado regularidad”.

Además, 'Poncho' mencionó que seguirán trabajando arduamente para concretar su permanencia en la Primera División: “Quisiéramos sumar de a tres para avanzar más rápido, pero nos ha costado trabajo, sobre todo en los últimos partidos. No vamos a bajar los brazos, porque estamos muy cerca, llegando a la orilla”.

Por último, aseguró que no le asustan los rumores de que pueda dejar la dirección técnica de los 'Electricistas': “Desde UDG me están cesando cada semana; no tengo inconveniente en ese sentido. Vivimos de los resultados y cuando me tenga que ir, no seré el primero, ni el último. Se ha hecho un extraordinario trabajo, esa es una realidad, y muchas veces se quiere demeritar. Se han hecho muchas más cosas positivas que negativas; quisiéramos estar más adelante”.