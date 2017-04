Nicolás Maturana: "Voy a buscar un rumbo donde pueda jugar"

Foto: Diego Topete | VAVEL México

A falta de tres jornadas para que culmine la Fase Regular del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX, los Rayos del Necaxa están, virtualmente, salvados del descenso. Es por ello que comienza a haber noticias de cara al siguiente certamen.

Mi decisión la tengo tomada, voy a buscar un rumbo donde pueda jugar, donde pueda re-encantarme con el fútbol y pueda hacer feliz a la gente, al final, esto es para hacer feliz al hincha y creo que cuando jugué, lo logré , son las palabras con las que Nicolás Maturana, habilidoso jugador chileno, prácticamente le dijo adiós a la afición rojiblanca.

Creo que los minutos que jugué lo hice bien, pero son decisiones del técnico y ahí yo no me puedo meter, ni pelear con él. No soy Messi para pedir explicaciones, si él tomó esa decisión ya es problema suyo y él tendrá que ver por qué , señaló el extremo derecho al reconocer que no pudo ganarse por completo la confianza de Alfonso Sosa.

Apenas suma 181 minutos en Liga y 231 minutos en Copa

Esperemos que sea un rumbo donde pueda jugar, si se da en México yo soy feliz, si se da en Chile también, mi idea es jugar y sentirme una persona importante dentro del equipo , declaró el todavía elemento necaxista, aún sin rumbo fijo pero con sus prioridades bien claras.

Los minutos que me den intentaré aprovecharlos y ya veremos qué pasará, si me voy o me quedo, me quedan estos tres partidos y esperemos jugar, aunque sea más de cinco minutos , afirmó el andino con una clara mueca de insatisfacción en el rostro, ante los pocos minutos que pudo disputar con los Rayos este semestre.