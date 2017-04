Alfonso Sosa: "El año ha sido extraordinario"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

El conjunto de Necaxa dejó atrás la racha de tres meses sin ganar en el Estadio Victoria, ya que este sábado derrotó a Monarcas Morelia, en lo que fue la antepenúltima fecha de la Fase Regular del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX. Además, con dicha victoria aseguraron, matemáticamente, su permanencia.

Luego del triunfo, en conferencia de prensa, Luis Alfonso Sosa expresó su sentir por haber concretado su salvación del descenso: “Se ha cumplido el objetivo principal. Los muchachos han trabajado duro, han sabido sobreponerse a la adversidad y, merecidamente, han conseguido dos victorias muy importantes”.

Asimismo, habló del funcionamiento que tuvieron ante la 'Monarquía': “Me gustó más el primer tiempo, porque fuimos más intensos que en el segundo. Para nosotros, este partido era muy difícil; los muchachos merecían una victoria. Ahora, a cerrar mejor, pensando en que estos puntos, que están en disputa, nos vendrán muy bien”.

Respecto a los cinco encuentros que acumulaban sin triunfar en el 'Coloso de la Colonia Héroes', mencionó: “Sí, fueron tres meses sin ganar, pero también un año sin perder. Nos había costado mucho trabajo, sobre todo, mantener regularidad en las alineaciones, porque hemos tenido a muchos jugadores lesionados”.

De igual forma, 'Poncho' no perdió la oportunidad para resaltar lo que ha hecho con los Rayos en la Primera División, y agregó que, finalizando el certamen, se reunirá con la directiva rojiblanca para decidir si renueva contrato: “43 puntos en dos torneos, el año ha sido extraordinario, así tal cual, en mayúsculas; después, si nos quieren quitar méritos, no nos corresponde a nosotros. Sabemos en qué nos hemos equivocado y en qué debemos mejorar, somos autocríticos. Habrá tiempo para platicar de lo que sea, en lo individual y con los jugadores. Me tengo que defender, porque no sólo es el hecho de que yo lo diga, sino ahí están los números y todavía faltan seis puntos, los cuales buscaremos conseguir a como dé lugar”.

A la vez, aseguró que, poco a poco, los objetivos serán más altos: “Si hay alguien que es ganador en esta institución es, primero, el presidente, después, tu servidor; nos gusta ganar y sabemos sobreponernos a la adversidad. Tenemos mucha confianza en que el equipo será protagonista, porque es una institución que tiene todo. Era fundamental consolidar el primer año de este proyecto”.

Por último, el estratega mexicano dio su punto de vista acerca de los aficionados que han expresado su malestar por los resultados y accionar futbolístico que han tenido esta campaña: “No tengo que decir nada, a la gente siempre se le respeta, porque paga un boleto para ver ganar a su equipo. ¿Merecen cosas importantes? Sí, nos preocupamos y ocupamos en que así sea. Siempre lo he dicho, las cuentas se hacen hasta el final, y, a falta de dos partidos, las cuentas son más que positivas; los números hablan”.