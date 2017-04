Manuel Iturra espera cumplir su contrato con los Rayos

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Después del triunfo del sábado pasado ante Monarcas Morelia, los Rayos del Necaxa regresaron este martes a sus entrenamientos, para comenzar a prepararse rumbo a la penúltima jornada de la Fase Regular del torneo Clausura 2017 de la Liga Bancomer MX.

Tras finalizar la práctica matutina, Manuel Iturra habló de lo que será el partido del próximo domingo frente a Puebla: “Ellos están peleando, prácticamente, lo mismo que nosotros; también han logrado la permanencia. Van a querer ganar porque están en casa y porque desean sumar para el torneo que viene. Hay que luchar por ganar el partido, porque nos servirá para tener un mejor cociente”.

Asimismo, dejó en claro que su deseo es mantenerse en el cuadro hidrocálido: “Absolutamente, estoy contentísimo de estar aquí. Es una institución muy seria, donde hay gente que trabaja muy bien. Me quedan dos años más de contrato, que espero cumplirlos”.

Por otra parte, afirmó que salvarse del descenso es la mejor carta que puede presentar su timonel para buscar una renovación de contrato, y agregó que la directiva es la encargada de poner otras metas: “No somos nosotros los que lanzamos esos rumores (salida de Alfonso Sosa). El mejor respaldo que le podamos dar al cuerpo técnico es ganando los partidos y logrando el objetivo, el cual ya se cumplió. Si al principio del año nos hubieran dicho si firmamos los 40 puntos, me parece que todos hubiéramos dicho que sí. Ahora hay que ver si van a renovar o no, pero me parece que la exigencia se le tiene que dar a otra persona para trazar nuevos objetivos”.

Finalmente, el 'Colocho' reconoció que no han tenido el certamen deseado: “No sé si valoran o no; el hincha siempre quiere más, es lógico. No tuvimos un buen torneo, somos autocríticos, y sabemos que podíamos dar más para tener más puntos, pero lamentablemente no fue así. Nos hubiera encantado entrar a la Liguilla".