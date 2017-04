Marcos González: "Estoy bastante contento en Necaxa"

Google Plus

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

En las instalaciones de su Casa Club, el conjunto de Necaxa sigue con su preparación de cara al encuentro que sostendrán el próximo domingo frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en lo que será la fecha dieciséis de la Liga Bancomer MX, edición Clausura 2017.

Finalizando el entrenamiento de este jueves, Marcos González reconoció que no han tenido los resultados esperados durante este semestre: “Este segundo torneo es fundamental para las pretensiones de todos los equipos, creo que ha sido más difícil que el primero, por lo tanto, no creo que este partido sea la diferencia”.

Además, resaltó lo importante que fue la victoria del sábado anterior ante Monarcas, ya que con esos puntos aseguraron su permanencia en el máximo circuito: “Gracias a Dios, obtuvimos un resultado positivo que era necesario para nosotros. Los puntos cuentan para este torneo, como para el otro, así que era importante un triunfo en casa”.

Cambiando de tema, el 'Lobo del Aire' dejó en claro que desea seguir con los Rayos: “Estoy bastante contento en el club, mi familia se ha adaptado bien a la ciudad y el equipo ha andado, relativamente, bien. Estoy contento por lo deportivo, familiar y el entorno social”.

Por último, dio su punta de vista acerca de la posible renovación de Alfonso Sosa, su técnico: “Lo que hemos hecho durante el año es una muestra de lo que se trabaja. No podemos pensar que a un jugador y a un cuerpo técnico se le pueda evaluar por las últimas dos fechas, se les debe evaluar por el trabajo hecho a lo largo del tiempo que estuvieron, para poder tomar decisiones que ya no me corresponden a mí, porque es algo totalmente ajeno a los jugadores”.