Alejandro Díaz: "El trabajo que ha hecho el equipo ha sido importante"

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Con la victoria de este domingo ante el conjunto de Puebla, el Necaxa mantiene una ligera esperanza de clasificar a la 'Fiesta Grande' del balompié mexicano. Sin embargo, más allá de eso, los 'Electricistas' buscarán, en la última fecha del Clausura 2017, seguir sumando puntos de cara a la próxima temporada, así lo mencionó Alejandro Díaz, quien no había jugado en liga desde la fecha cuatro.

“Para entrar a Liguilla está un poco difícil, pero matemáticamente todo se puede. Estos puntos son muy valiosos para el siguiente torneo, ahora a pensar en el partido ante Chivas, que es muy importante para nosotros”, declaró el joven jugador.

A pesar de que en este semestre no han tenido el funcionamiento deseado y los resultados esperados, consideró que el balance de todo el año futbolístico ha sido más que positivo: “Gracias a Dios se cumplió el objetivo principal que era mantenernos en Primera División. El torneo pasado se hizo una gran labor, y este no ha sido como el que esperábamos nosotros y la afición, pero, hasta ahorita, el trabajo que ha hecho el equipo ha sido importante”.

De igual forma, el atacante mexicano resaltó lo importante que es, para un equipo recién ascendido, sumar, al menos, 20 unidades por campaña: “Claro, va a ser un colchón importantísimo para el próximo torneo; nos va a venir muy bien”.

Finalmente, acerca de su futuro, ya que este certamen termina su préstamo con los Rayos, dijo: “Todavía no he hablado con Necaxa, ni con América, así que no sé qué vaya a pasar conmigo. Donde me toque estar voy a jugar al 100% siempre, entrenando con todo”.