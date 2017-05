Marcelo Barovero, contento por la victoria ante Puebla

Google Plus

(Foto: Emmanuel Marez - VAVEL México)

Tras la victoria frente a los 'Camoteros', el conjunto de Necaxa llegó a 20 puntos y, falta de una jornada para finalice la Fase Regular, continúa con una ligera probabilidad de clasificarse a los Cuartos de Final de la Liga Bancomer MX, edición Clausura 2017.

Luego del encuentro, Marcelo Barovero reconoció que, pese al resultado positivo, no tuvieron el funcionamiento deseado: “Es una alegría muy grande. Creo que Puebla hizo méritos suficientes para llevarse algo, el futbol es así, hoy tuvimos suerte. Más allá de eso, demostramos garra, corazón, sufrimos bastante y nos llevamos una victoria, no sé si merecida, pero en el futbol no existe la justicia”.

Asimismo, agregó que los jugadores comandados por José Saturnino Cardozo fueron superiores: “Tuvieron un par de situaciones, el manejo del partido fue de ellos, eso nos tiene que hace pensar; tratamos de ser protagonistas y no lo pudimos ser. Afortunadamente, encontramos un gol que marca un poco lo que fue el partido”.

De igual forma, 'Trapito' dijo sentirse bien por haber sido pieza clave para conseguir las tres unidades: “Uno se va muy contento por la victoria, porque lo grupal es lo más importante, y después, satisfecho por aportar y contribuir en el resultado; ser determinante siempre tiene un gustito lindo, y hoy, gracias a Dios, me tocó estar en un par de situaciones. En líneas generales son 90 minutos, donde el equipo corrió muchísimo ante un equipo que tiene muy claro a lo que juega”.

Finalmente, dio su punta de vista acerca del malestar que ha expresado la afición rojiblanca respecto al trabajo que han hecho este semestre: “Cuando termina el torneo se hacen los balances y se verán las cosas; lo fundamental es conseguir el objetivo. Lo importante es que estamos terminando un gran año a nivel grupal y para el club también, así que creo que hay muchas cosas para valorar”.