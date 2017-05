Alfonso Sosa desea quedarse en Necaxa

(Foto: Diego Topete | VAVEL México)

Con un empate como local frente a Chivas, el conjunto de Necaxa finalizó su participación en el torneo Clausura 2017 de la Primera División. Posteriormente al partido, Alfonso Sosa resaltó la labor que hicieron en todo el año futbolístico, afirmando que, para ser el equipo recién ascendido, los resultados obtenidos son más que buenos.

“Fue un año extraordinario, sumando 47 puntos tras dos torneos; somos el segundo equipo, sólo por debajo de León, que consigue una cantidad importante de puntos. Nuestra situación como estaba planteada era: mantener la categoría y sumar la mayor cantidad de puntos, y, finalmente, estuvimos muy por encima de eso”.

Además, comentó que, en las próximas semanas, se reunirá con la directiva necaxista para tocar el tema de su posible renovación de contrato: “Ya platicaremos qué es lo que sigue, por lo pronto, hay que disfrutar las vacaciones. Fue un año muy complicado y difícil; por momentos, hubo mucha alegría, frustraciones, enojos y tristezas”.

De igual forma, el timonel rojiblanco dijo los puntos negativos y positivos que tuvo su escuadra durante este semestre: “Que no fuimos regulares, porque tuvimos muchos altibajos; no aprovechamos los partidos en casa y eso lo pagamos. Después, lo bueno fue que siempre supimos mantener la estabilidad emocional, a pesar de lo complicado que fue el arranque del torneo”.

Al ser cuestionado sobre si los refuerzos para este certamen (Jonás Aguirre, Maximiliano Barrerio y Nicolás Maturana) no cumplieron las expectativas, tomando en cuenta que no tuvieron mucha participación, mencionó: “Nunca voy a hablar mal de un jugador en público, y menos cuando todos somos responsables. El primer responsable soy yo cuando las cosas no van bien, porque tengo que hacer rendir a los jugadores; esa es mi responsabilidad, por eso me contratan”.

Por último, 'Poncho' declaró que, en dado caso de quedarse, hablará con los dirigentes para que continúe la base del plantel: “Hay que darle continuidad a este proyecto, porque ha habido equipos que se han ido en su segundo año. Ya lo platicaré con la directiva, y finalmente se tomarán las mejores decisiones. En el tiempo que hay debe haber calma para elegir correctamente todo, para lo que viene”.