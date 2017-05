Marcelo Pesce: "Víctor Dávila se va al Necaxa"

(Foto: Agencia Uno)

Luego de que el sábado pasado terminaron su participación en el torneo Clausura 2017 de la Primera División, el conjunto de Necaxa rompió filas para tener un mes de vacaciones. Sin embargo, los que parece no descansarán son los miembros de la directiva de los Rayos, quienes ya planean lo que será el Apertura 2017. De momento, ya tendrían amarrado a su primer refuerzo.

Este lunes, Marcelo Pesce, en entrevista con el periódico ‘La Tercera’, dio a conocer que Víctor Dávila, actual jugador del Huachipato FC, no renovó su contrato con el equipo chileno, por lo que, a través de la empresa AIM, logró un acuerdo para jugar con los ‘Electricistas’.

“Intentamos renovar con Dávila desde el año pasado y tuvimos acercamientos con su anterior representante, Cristián Ogalde. Después de eso, Víctor deja a Ogalde y se va con AIM. Después del Sudamericano Sub 20 hicimos gestiones para renovarle, nos llegaron ofertas por él, pero, influenciado por la gente de AIM, no aceptó. Se va al Necaxa y no va a jugar más”.

De igual forma, el vicepresidente de los ‘Acereros’ mencionó algunas actitudes que ha tenido el jugador iquiqueño durante su estancia con el equipo negriazul: “Quienes acompañamos al muchacho en su proceso de formación fuimos nosotros. No fue fácil, porque Dávila no se porta muy bien, no es muy inteligente. Le perdonamos todos sus errores, le pusimos coaching, lo hicimos terminar el colegio y le pedimos a Miguel Ponce (director técnico del club), que no lo tenía considerado, que lo sumara para recuperarlo”.

En esta temporada (2016–2017), Víctor Dávila ha jugado 20 partidos, seis de ellos como titular, en los que suma un gol. Cabe aclarar que, hasta ahora, el cuadro necaxista no se ha pronunciado al respecto.