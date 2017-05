Santiago Tinajero: "Estamos seguros de que el trabajo de Ambriz nos dará frutos"

Google Plus

(Foto: Club Necaxa)

Luego de que este lunes presentara a Ignacio Ambriz como director técnico de los Rayos del Necaxa para el Apertura 2017, Santiago Tinajero tomó los micrófonos durante la conferencia de prensa para aclarar algunos puntos acerca de la participación que tendrán el próximo semestre.

La primera duda que resolvió fue acerca de 'Pepe' Romano: "Él es un amigo mi de papá de hace mucho tiempo, es una gente de toda su confianza, pero no va a llegar al club; simplemente es un asesor que mi papá escucha”.

Además, pese a los rumores que indican que Mario Hernández Lash será el nuevo Director Deportivo, mencionó que todavía no cubren dicho puesto: “Aún no tenemos, seguimos analizando a todos los candidatos; cuando esté listo, lo vamos a anunciar”.

Cambiando de tema, dijo algunas razones por las que decidió que Ambriz fuera el nuevo estratega rojiblanco: “’Nacho’ está aquí porque es un ídolo de Necaxa, y por el entrenador que es. Confiamos en su trabajo y estamos seguros que nos dará frutos en este tercer torneo en Primera División”.

De igual forma, informó que no se ha cerrado la contratación de Víctor Dávila: “No hay nada concreto aún, no hemos cerrado a ningún refuerzo. Con la llegada del ‘profe’, apenas vamos a ver bajas, altas, lista de transferibles y refuerzos. No hay nada concreto con él, ni con nadie más”.

Finalmente, el Director General de los ‘Electricistas’ aclaró la situación que rodea al ‘Mago’ Puch: “Edson tiene contrato por dos años más, al igual que Marcelo (Barovero) y Claudio (Riaño). Estamos trabajando en una posible extensión para que siga haciendo historia en el equipo”.