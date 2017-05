Entrevista. Ignacio Ambriz: "Vamos a luchar muchísimo para entregar títulos"

Google Plus

(Foto: Especial: VAVEL)

A poco más de una semana de haber sido presentado como estratega del conjunto de Necaxa para el torneo Apertura 2017, Ignacio Ambriz habló en vivo para el programa VAVEL 9:15, acerca de esta etapa diferente que vivirá en la institución rojiblanca.

“Para mí, es un orgullo y una satisfacción. Cuando la familia Tinajero se acercó a mí, me emocioné mucho. No puedo describir lo que significa para mí. Ahora, junto con mi cuerpo técnico, vamos a luchar muchísimo para entregar títulos”.

A la vez, comentó qué objetivos buscará cumplir durante la temporada 2016-2017: “Llego por un año. A corto plazo, tenemos que estabilizar al equipo en el porcentaje, pensando en sumar 25 puntos para arriba. Armaremos un equipo muy dinámico, que buscará jugar bien al futbol, y, tanto dentro como fuera de casa, ser protagonista".

Altas y bajas

En cuanto a nuevos elementos, dejó en claro que habrá bastantes, ya que busca conformar una plantilla con más calidad: “Necesitamos reforzarnos mucho; estamos pensando en un lateral derecho y uno izquierdo; también veremos en la parte de arriba. Hay una buena base con la que estamos pensando quedarnos, y después vendrán refuerzos para ser un equipo competitivo. Voy a tratar de que el equipo tenga dos jugadores por puesto y que la competencia interna sea muy fuerte, para poder rendir en Copa y en Liga”.

Continuando con el mismo tema, 'Nacho' reconoció que, por la Regla 9/9, tratarán de no llenar el equipo de tantos jugadores no formados en México: “Tengo una junta con la directiva entre lunes y martes, para ver esas posibilidades. Lo que sí vamos a intentar es reducir los extranjeros; ahora, el nacional cobra mucha importancia, es por eso que tenemos que buscar jugadores de calidad, que nos permitan crecer en todos los aspectos”.

De igual forma, informó que, seguramente, la próxima semana estén anunciando a los futbolistas transferibles: “Todavía tenemos pequeñas dudas, pero ya va tomando forma el equipo, sobre los que se quedan, como los que se pueden ir. Esperemos que, a más tardar, el lunes, cuando salgamos de la reunión, ya esté definida la lista”.

Respecto a la continuidad de Edson Puch con los 'Electricistas', manifestó que no es segura, puesto que el propio jugador tendrá parte de la decisión final: “Los jugadores importantes buscan un crecimiento económico o ir a un equipo más grande. No he tenido la oportunidad de hablar con Puch. La institución es la que decide lo que va suceder; el lunes ya sabré cómo está la situación”.

Ante las especulaciones que existen sobre la llegada de jugadores como Ángel Sepúlveda, William da Silva y Daniel Álvarez, declaró: “Son rumores. Vamos a buscar jugadores competitivos, con hambre, que quieran hacer las cosas bien y que luchemos para darle muchas alegrías a la afición, la cual es muy importante para la mí”.

Los colores rojiblancos se respetan

Por último, el técnico mexicano aceptó que su antecesor, Alfonso Sosa, realizó una gran labor, es por ello que, asegura, se entregará al máximo para entregar los mejores resultados: “’Poncho’ hizo un gran trabajo, pero no me espanta que la vara haya quedado alta, porque es una oportunidad para crecer como director técnico. Mi compromiso es con trabajo, humildad, con deseos de hacer las cosas bien. Tanto yo, como mi cuerpo técnico, les impregnaremos a los jugadores un carácter muy fuerte, para luchar por estos colores, los cuales se tienen que defender con dignidad y respeto”.